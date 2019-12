Josep Vives, portavoz del FC Barcelona: "No hemos tenido interlocución con nadie ni nos hemos sentido presionados"

Josep Vives ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el Clásico que disputarán el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. El portavoz del club azulgrana ha desmentido las informaciones sobre posibles negociaciones con Tsunami Democràtic y ha confirmado que no ha habido planteamientos de pancartas conjuntas ni se han sentido presionados.

"Nosotros no hemos tenido interlocución con nadie ni nos hemos sentido presionados. No contemplamos otro escenario que no sea el de la normalidad. Es evidente que es un partido importante, complicado. No estamos pensando en si existirá una invasión o se entorpecerá el acceso de la gente", ha explicado.

Vives ha aprovechado la ocasión para hablar sobre el alarmismo generado por motivo de la situación vivida en Cataluña y ante las movilizaciones de Tsunami Democràtic. El portavoz del Barcelona ha asegurado que se ha creado un clima alrededor del partido y confiesa que algunos son fundamentados y otros interesados.

"Ha habido quien ha querido hacer un relato extremista del partido. Nosotros estamos realmente tranquilos. Queremos que la gente venga y que haga lo que crean oportuno dentro del marco de la convivencia. Se ha instalado un clima determinado, que hace que pueda haber gente que dude", ha añadido.

Sobre una posible suspensión del partido, Josep Vives ha confirmado que desde el club no se plantean escenarios de invasión, sino que por lo contrario, se plantean que el encuentro se disputará. "Por eso animamos a que la gente venga. Se juegan pocos partidos como estos aquí. Invitamos a la gente que venga desde la convicción", ha apuntado.