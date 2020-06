Josep Vives: "Si la oferta del Manchester City a Messi ha sucedido, da más mérito a que esté aquí"

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado que el club no tiene constancia de una posible oferta del Manchester City a su jugador Leo Messi, pero ha señalado que en caso de que fuera cierto, tiene "más mérito" que el argentino siga en el Camp Nou.

"Desconocemos esa oferta, lo más importante es que Messi está aquí y si eso ha sucedido da más mérito a que esté aquí, porque quiere decir que quiere al club, a su gente, que le gusta Barcelona, que está en su casa, donde ha crecido para llegar a lo que es hoy", señaló en rueda de prensa.

Y es que algunos medios se hicieron eco de unas supuestas declaraciones del presidente del Manchester City, Khaldoon al Mubarak, en las que aseguraba haber propuesto una oferta multimillonaria al jugador, si bien el propio club 'citizen' lo desmintió. Por otro lado, sobre Leo Messi y las críticas recibidas por parte del exjugador y exseleccionador argentino Diego Armando Maradona, que pidió que no se "endiosara" al '10' blaugrana, Vives no quiso comentar nada.

"Hay frases que se califican por sí mismas nosotros tenemos una persona que se califica por sí misma desde el silencio. Messi es ejemplo dentro y fuera, así que huelga un comentario nuestro a esas declaraciones", apremió. En cuanto a la sanción de unos 370.000 euros del club turco Basaksehir a su jugador Arda Turan, cedido y contratado por el FC Barcelona, por su agresión a un cantante en una pelea en un bar la semana pasada, el portavoz blaugrana mostró su contrariedad.

"Cuando escuchamos noticias de este tipo no nos gustan, sea quien sea el protagonista, y menos todavía porque hablamos de Arda Turan, que ha estado aquí y nos une lazos de amistad por el tiempo pasado con nosotros. No nos gustan esas situaciones pero no tenemos nada más que comentar", alegó.

La fiscalía turca ha presentado cargos contra el futbolista por varios delitos de lesiones y amenazas, por los que pide 12,5 años de cárcel para el internacional turco. "No tenemos noticia de que vayan a despedir a Arda Turan, ni por parte del club ni del jugador", añadió Vives.

También es foco de polémica Ronaldinho, exjugador del club y ahora embajador, por su apoyo al candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro, cuyas ideas son rechazadas por el FC Barcelona y para nada compartidas. "Es evidente que nosotros desde el FC Barcelona defendemos valores cívicos y democráticos que no concuerdan en absoluto con algunas de las ideas que hemos leído y escuchado de este candidato", aceptó Vives.

"Pero como somos un club profundamente democrático respetamos a todos, aunque no estemos de acuerdo. Y respetamos a un jugador tan importante para el club como Ronaldinho. Observaremos la evolución de este caso y el club tomará las decisiones convenientes, porque nos preocupa desde la repercusión que pueda tener para la imagen del club", aceptó el portavoz.