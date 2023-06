Jorge Vilda anuncia hoy la prelista para el Mundial: ¿Cuántas de las 15 pueden volver?

Jorge Vilda, seleccionador nacional de fútbol femenino, ofrece hoy (a las 16:00 horas?) la prelista de jugadoras para el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda, una convocatoria preliminar en la que se espera que regresen algunas de las 15 jugadoras que hace un año firmaron su renuncia al combinado nacional. Aunque se desconoce cuántas de esas 15 jugadoras han dado marcha atrás y han comunicado a la RFEF que vuelve a estar en condiciones de ser seleccionadas, lo cierto es que hoy se espera que algunas de las 15 regresen a prelista de Vilda, que deberá hacer descartes el 30 de junio para conformar la lista definitiva de 23 internaciones.

El dilema de Jorge Vilda con la prelista de hoy para el Mundial de fútbol es si seguir confiando en las jugadoras que han segguido yendo al combinado nacional desde que todo saltara por los aires tras la última Eurocopa o rescatar a algunas de las 15 jugadoras firmantes. Todo hace indicar que algunas de las 15 regresarán hoy, aunque se sabe que al menos 7 jugadoras se mantienen en su postura: Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina, Nerea Eizagirre, Amaiur Sarriegi, Lola Gallardo y Ainhoa Moraza. Ninguna de esas siete jugadoras han enviado un correo a la RFEF comunicando un cambio en su postura.

Las que sí han rectificado son Aitana Bonmatí, Sandra Paños, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Lucía García, Laia Aleixandri, Leila Ouahabi y Andrea Pereira. Además, Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo y ganadora de los dos últimos Balones de Oro, también regresará hoy a la prelista del Mundial. La estrella del arcelona no firmó el documento de las 15, pero si apoyó la petición de esas jugadoras.

Las 15 jugadoras firmantes aseguraron hace un año que la situación generada en torno al equipo nacional estaba afectando "de forma importante" su estado emocional y, por consiguiente, también a su salud. De esta forma, renunciaron a ser seleccionadas por Jorge Vilda. Un cisma en el fútbol femenino y que llevó a esas 15 jugadoras a decir adiós a la selección nacional.

¿Cuántas de las 15 puede volver hoy a la prelista de Jorge Vilda?

Se sabe que de las 15 jugadoras firmantes, hay siete jugadoras que no han cambiado su postura. Patri Guijarro y Mapi León, dos de las mejores jugadoras del mundo y claves en los éxitos del Barcelona, no han dado marcha atrás. La guardameta Lola Gallardo (Olympique Lyon) tampoco está para volver, al igual que Claudia Pina (Barcelona), aunque no lo ha admitido públicamente, estaría en esa misma línea, así como, al menos, tres más, que no habrían enviado una comunicación a la RFEF declarándose nuevamente elegibles.

Todo apunta a que hoy se producirá la vuelta de Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora de la pasada edición de la Champions. La barcelonista se sabe en la quiniela para conquistar el próximo 'Balón de Oro' y el escaparate mundialista es muy grande como para quedarse en casa. También la meta azulgrana Sandra Paños podría haber enviado el preceptivo correo declarándose elegible. Del resto se da por segura la vuelta de Alexia Putellas, una vez recuperada de su grave lesión que le ha dejado en blanco prácticamente toda la temporada. La balear Mariona Caldentey (Barcelona), también en el grupo inicial de quince disidentes, también se ha declarado elegible.

El dilema de Jorge Vilda es qué hacer con las jugadoras que han seguido yendo a la selección naciona. Parece claro que el regreso de algunas de las 15 jugadoras firmantes, más la vuelta de Alexia Putellas, va a suponer la no convocatoria de algunas de las jugadoras que hasta hoy han estado a las órdenes de Jorge Vilda.

Irene Paredes y Jenni Hermoso, que apoyaron a sus compañeras, regresaron a la selección en las últimas dos concentraciones, por lo que Jorge Vilda cuenta también con ellas para el próximo Mundial. La gran pregunta es si algo ha cambiado para que ocho de las 15 firmantes hayan cambiado de postura. La respuesta parece ser que no, por lo que hay que mirar a un tema meramente económico para entender el cambio de postura. Y es que la FIFA anunció un reparto de 110 millones de dólares entre jugadoras y federaciones para el próximo Mundial. Solo por participar, las jugadoras se embolsarán 30.000 dólares (unos 28.000 euros; el salario mínimo en España para las futbolistas es de 16.000). Los premios llegan hasta los 270.000 dólares para cada componente de las campeonas y por escalas diferentes: 60.000 (octavos), 90.000 (cuartos), 165.000 para el cuarto clasificado; 180.000 para el tercero y 195.000 para el finalista.

Este lunes, a partir de las 16:00 horas, comenzaremos a salir de dudas. Jorge Vilda dará una prelista de jugadoras, que el próximo 30 de junio se quedará en 23, las que irán a la próxima Copa del Mundo de Fútbol.