Jorge Vilda reta a las jugadoras: "Si hay algo, que salgan. Hay que ser valientes..."

La bronca no cesa en la selección española femenina. La lista de Jorge Vilda y su posterior rueda de prensa no han solucionado el monumental embrollo que tiene entre manos la RFEF.

Jorge Vilda ha retado a que "cualquiera salga y diga" que se ha producido alguna falta de respeto o "alguna tacha" en su comportamiento con las jugadoras. Además, el seleccionador nacional de fútbol femenino ha asegurado que no se ha planteado dimitir "en ningún momento".

"Quiero agradecer el apoyo y la muestra de todos los seleccionadores de la RFEF y también por los mensajes de apoyo que he recibido estos días. No le deseo a nadie lo que he pasado estos días. Lo primero que quiero comentaros es que por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras, se han podido deslizar ciertas dudas a que haya algo extradeportivo en torno a esto que está sucediendo. Es normal, porque todo lo que se ha montado hace parecer que ha sido por algo extradeportivo", ha indicado Jorge Vilda.

"Si hay algo que no haya sido exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto y alguna tacha en mi comportamiento hacia ellas. Si hay algo, que salgan. Hay que ser valientes y por eso estoy aquí. Estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas con la verdad, que se llega lejos. Lo único que hemos hecho en este tiempo nos hemos dejado la piel por el fútbol femenino, que es lo más importante para nosotros. Habéis visto la lista. Jugamos contra el primero y el tercero del mundo. Esta es la preparación que quería para el Mundial y justo ahora las jugadoras mandan el mail. Quizá es que ahora es demasiada presión para ellas. Pido máximo respeto por las jugadoras que no están entre las 15 que no han enviado el correo. Quiero decir que no haya presiones para que no vengan. Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que puede haber. Es un privilegio y siempre lo será. No podemos hacer verlo distinto por no subirte a un movimiento", aseguró Vilda.

"Nos habíamos dejado la piel para construir una Selección de la que todo el mundo estaba orgulloso"

El seleccionador nacional no piensa en la dimisión y cree que eso sería injusto por todo lo que se ha logrado a lo largo de estos años.

"¿Dimisión? En ningún momento, por lo injusto. Hemos creado mucho en el pasado y seguimos creando mucho en el presente. Tenemos una preparación perfecta para el Mundial. Sé lo que puede venir en el futuro en el fútbol femenino. Nos habíamos dejado la piel para construir una Selección de la que todo el mundo estaba orgulloso", aclaró Jorge Vilda.

El seleccionador nacional de fútbol femenino también aseguró que para él la solución a esta situación pasa por la actual lista de 23 jugadoras convocadas para los duelos ante Suecia y Estados Unidos.

"La solución son las 23 jugadoras que están convocadas y mirar hacia delante. Jugamos un Mundial, que es lo máximo que puede jugar una futbolista", reconoció Jorge Vilda.

El seleccionador nacional no quiso entrar a valorar la no convocatoria de Jenni Hermoso e Irene Paredes.

"Voy a hablar de las jugadoras que están convocadas. Estamos muy pendientes todo el staff de todo lo que sucede. Las 23 que han venido son las que se merecen. He recibido llamadas de jugadoras que están encantadas de venir a la Selección", aclaró Vilda.

"Cualquier jugadora que necesite algo de mi, la voy a seguir ayudando"

El seleccionador nacional no quiso aclarar si ha hablado con el grupo de 15 jugadoras.

"No voy a entrar en si he hablado o no con ellas. Mi teléfono está abierto 24h. Cualquier jugadora que necesite algo de mi, la voy a seguir ayudando", indicó Vilda.

El seleccionador nacional defendió la actuación de la RFEF y el comunicado que realizó respaldándole.

"La Federación no muestra los mails y emite un comunicado diciendo que ha recibido ese comunicado. No dice qué jugadoras son. La FEF tiene que emitir ese comunicado porque son necesarias para nuestra selección. La Federación utiliza frases para que la gente trate lo que está pasando", afirmó Jorge Vilda.

El seleccionador nacional admitió estar "profundamente dolido" con todo lo ocurrido.

"Estoy profundamente dolido, es una situación injusta y no la merecemos nadie. El primero, el fútbol español. Nos ha costado mucho conseguir lo que teníamos y por el interés o intereses se ha montado este jaleo. No es bueno para nadie, es un ridículo a nivel mundial, cuando podríamos sentirnos todos orgullosos de esta Selección. También a nivel personal por la campaña de desprestigio. Pero esto viene después. ¿Solución? Mi solución es esta lista ante lo acontecido, no veo ahora mismo otra solución. Ante los hechos, tengo que convocar a jugadoras que estén convencidas de todos los métodos de trabajo que hemos tenido hasta ahora", indicó Jorge Vilda.

"Algo tendremos que ver en lo que han conseguido algunas jugadores y equipos. Antes, el único estímulo internacional que tenían las jugadoras era la Selección. Algunas de las que han mandado el correo han tenido 50 internacionalidades conmigo. No es merecido todo esto", explicó el seleccionador nacional.

"Me gustaría que a la cara dijeran por qué han tomado esa decisión"

Jorge Vilda animó a las 15 jugadoras a explicar las razones de su renuncia a ir con la selección española.

"Me gustaría que a la cara dijeran por qué han tomado esa decisión y por qué están en desacuerdo para quedarse fuera de la convocatoria. Cada vez que se han expresado públicamente han reiterado que no piden mi dimisión. Yo no voy a desvelar una mentira de lo que dicen otras personas. A mi no me lo han pedido ni me lo han dicho", explicó Jorge Vilda.

"No voy a ser yo el que descubra esas conversaciones privadas. Yo estaría encantado de dar luz a todo esto, pero no soy el encargado de decir lo que se habla en el vestuario. Ellas cuando han hablado en público no han dicho nada, pero si han deslizado a la prensa", sentenció Vilda.