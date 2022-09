El correo que las 15 jugadoras enviaron a la RFEF para renunciar a la Selección

Seguimos conociendo más detalles de la polémica que rodea a la selección femenina de fútbol. Un total de 15 jugadoras enviaron un correo electrónico a la Real Federación Española de Fútbol por el cual renunciaban a jugar con la Roja. En el texto, las futbolistas aseguran que la situación les está "afectando de forma importante" a su "estado emocional" y a su "salud". Por ello, solicitan no ir convocadas con España mientras el seleccionador Jorge Vilda siga dirigiendo al equipo y dicha situación "no sea revertida". Antena 3 Deportes ha tenido acceso al documento original, que reproducimos aquí íntegramente.

El contenido completo del e-mail

"Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.

Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida.

Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que desea conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección.

Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional".

La RFEF se planta ante las jugadoras

Un total de 15 jugadoras enviaron este correo eléctrónico a la Federación Española de Fútbol, presentando así su renuncia a jugar en la Roja y pidiendo la destitución de Jorge Vilda. Renuncian ante la negativa de Luis de Rubiales a destituir de su cargo al seleccionador. Cabe destacar que entre las 15 jugadoras firmantes no están ni la Balón de Oro Alexia Putellas, ni las jugadoras del Real Madrid.

La RFEF ha publicado asimismo un comunicado confirmando la renuncia de estas jugadoras al combinado nacional y avisando de que "no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico".

"La selección necesita jugadoras comprometidas con el proyecto, con la defensa de nuestros colores y orgullosas de vestir la camiseta de España. Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón", concluye el comunicado de la RFEF.

Apoyo de Megan Rapinoe

Por su parte, Megan Rapinoe, la futbolista más mediática del mundo, ha compartido un mensaje en Instagram para mostrar su apoyo a las 15 jugadoras: "Tenéis una decimosexta jugadora de pie junto a vosotras en Estados Unidos", compartió Rapinoe en un 'storie' a sus más de 2,2 millones seguidores en Instagram. "Tantas jugadoras unidas como estas son muy poderosas, deberíamos escuchar", opinó la actual jugadora del OL Reign de la NWSL (National Women's Soccer League).

Las 15 jugadoras que han renunciado a la Selección

Ainhoa Vicente Moraza

Patri Guijarro

Leila Ouahabi

Lucía García

Mapi León

Ona Batlle

Laia Aleixandri

Claudia Pina

Aitana Bonmatí

Andrea Pereira

Mariona Caldentey

Sandra Paños

Lola Gallardo

Nerea Eizaguirre

Amaiur Sarriegi