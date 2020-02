Jordi Alba: "Ya nos tiran bastante mierda desde fuera, como para tirarnos mierda entre nosotros"

Desde la destitución de Ernesto Valverde como entrenador, hasta el enfrentamiento de opiniones entre Eric Abidal y Lionel Messi, el FC Barcelona no para de estar en el foco de la polémica por la mala gestión desde las oficinas.

Jordi Alba analizó los últimos acontecimientos del club azulgrana y sacude el polvo sobre las declaraciones de Abidal y la contestación de Messi explicando que "cada uno tiene su opinión" y que "ya nos tiran bastante mierda desde fuera, como para que tengamos que tirarnos mierda entre nosotros". El lateral izquierdo español afirma que Abidal es muy querido por la afición y que "él ha sido jugador, y por eso debe saber cómo se siente un futbolista".

Alba hace balance del encuentro copero frente al Athletic Club y que cree que pese a caer eliminados han "hecho un partido muy bueno, de los mejores de la temporada" y que ese es el camino a seguir.

El VAR volvió ayer a ser protagonista en una jugada dentro del área rojiblanca en el que cae derribado De Jong, y el vídeo arbitraje no señalo la pena máxima. Jordi Alba confesó que "dentro del campo no pensara que lo fuera" pero que a día de hoy no entiende el funcionamiento del VAR pero cree que "debe mejorar muchísimo, hay personas en el VAR que tienen que verlo claramente".