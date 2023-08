Joana Sanz recibe nuevas amenazas tras su pulla a Dani Alves: "Vas a morir y reunirte con tu madre"

Joana Sanz ha vuelto a denunciar públicamente las graves amenazas que está recibiendo recibido a través de sus redes sociales. La modelo viene sufriendo un calvario desde que Dani Alves fuera detenido por presunta agresión sexual a una joven el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

La tinerfeña se ha divorciado del exfutbolista tras lo sucedido y ha recibido críticas más o menos veladas por parte del entorno del brasileño. Joana Sanz incluso se vio obligada a cerrar las redes sociales y terminó yéndose a Madrid, donde se refugió en su profesión de maniquí.

Recientemente Sanz ha compartido una nueva reacción inadmisible en su cuenta de Instagram; no solo le amenazan de muerte, sino que le señalan que pronto se reunirá con su madre, fallecida el pasado enero: "¡Eres una sinvergüenza! ¡Estás enviando indirectas!... Te vas a morir y te vas a unir a tu madre".

Unos insultos y amenazas que vienen precedidas de un mensaje de la modelo que a todas luces parecía dirigido a Dani Alves: se trataba de una imagen de Marilyn Monroe que había compartido a través de sus historias de Instagram y en la que se podía leer "las mujeres quieren un hombre a quien admirar, no a quien educar".

Más amenazas

Ya a finales de julio Joana Sanz desveló que estaba recibiendo amenazas de muerte en sus redes sociales: "Te vas a morir, perra. Te encontraremos en cualquier lugar, perra". También tenía otro mensaje relacionado con la presunta violación de Dani Alves a la joven de 23 años: "Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra. Estamos autorizados para matarte".

Harta de estas amenazas, Joana Sanz publicó un vídeo en el que se refería a estas inadmisibles reacciones en redes sociales: "Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas… No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en mi contra".

Y abundaba: "Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada. No entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esta mierda".