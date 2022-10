Joan Laporta: "La confianza en Xavi y los jugadores está intacta"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha asegurado que la confianza en Xavi y los jugadores "está intacta" pese al fuerte golpe que ha supuesto el empate ante el Inter que deja al equipo virtualmente eliminado de la Champions.

"La confianza está intacta, en Xavi y en los jugadores, que son muy buenos. Podemos competir con los grandes equipos de Europa. Se vio la diferencia con el Bayern entre este año y el año pasado. Los jugadores se tienen que adaptar a un sistema, pero Xavi sabe mucho para que el equipo vaya progresando. La Champions nos ha dado un golpe bajo, pero tenemos que hacer el trabajo y concentrarnos a tope en LaLiga", indicó Laporta en una entrevista con BarçaTV.

"Xavi ha demostrado que es un hombre que conoce perfectamente la casa y el sistema, a parte de como persona es excelente. Irá a mejor y nos dará muchos éxitos. Siempre hablamos. Siempre tengo por costumbre bajar al vestuario, comentar cómo ha ido y lo vi triste, tocado, dolido... Pero tiene una virtud, que no la tiene nadie, que siempre ve la parte positiva. Hoy también hemos hablado, le he visto la voz más fuerte, lo veré mañana, vamos a Madrid. Vamos primeros en LaLiga. El Bernabéu es uno de los partidos que nos gusta", desveló Laporta.

"El árbitro del VAR no pitó un penalti a Dembélé y en Milán fue escandaloso"

El presidente del Barcelona reconoce que no esperaban estar casi fuera de la Champions a estas alturas de la temporada.

"Estoy triste y enfadado por no haber ganado, pese a marcar tres goles. Hay que cambiar de chip ahora con LaLiga, tenemos que seguir luchando para ser primeros. Tenemos plantilla y unos jugadores muy buenos que han generado grandes expectativas. El objetivo prioritario era LaLiga, la fase de grupos se ha puesto muy complicada, pero prefiero hablar cuando esté acabada. Me quedo con el apoyo de los culés al equipo. Dice que este Barça está vivo y estamos muy ilusionados. Nosotros tenemos que ganar los dos partidos. No es cuestión de esperanza. Ellos juegan antes y contra el Bayern ya sabremos si tenemos posibilidades o no. Ahora hay que centrarse en LaLiga, no solo este domingo. Tenemos al Villarreal y al Athletic. No esperaba estar así a estas alturas. Desde el cuerpo técnico y el entrenador lo hemos hecho todo para ser competitivos. Nos tocó un grupo complicado, pero contra el Bayern pudimos sacar un buen resultado. El árbitro del VAR no pitó un penalti a Dembélé y en Milán fue escandaloso. No nos gustó el arbitraje, es una evidencia, pero si hubiéramos marcado lo hubiéramos tenido más fácil. Hice la reacción que tenía que hacer, hablando con la UEFA, pero no se puede dar marcha atrás. La próxima vez habrá que marcar más goles", analizó Laporta.

Respecto a las críticas a Piqué, Busquets y Jordi Alba, los capitanes del equipo, Laporta pidió respeto por todo lo que han dado al club.

"Si son capitanes es porque han dado mucho al Barcelona, han defendido los colores y hacen todo lo que pueden. Son hechos puntuales, pero merecen todo mi respeto y admiración por lo que representaron y representan en el Barcelona. Mi relación con ellos es buena", aseguró Joan Laporta.

Por último, el dirigente culé habló sobre el Clásico y aseguró que es una oportunidad para que el equipo cambie la mala dinámica que arrastra.

"Siempre es muy importante porque el que gana sale reforzado y el que pierde, tocado. Si continuamos primeros saldremos muy reforzados. Tenemos un mejor sistema de juego, reconociendo que el Madrid siempre va y lucha hasta el final. Esperamos que se imponga y que sea como el año pasado, que fue muy bien", indicó Laporta.

"Servirá para ver la capacidad de reacción del equipo. Recuperamos a Koundé. Espero que estos jugadores que están defendiendo la camiseta del Barcelona tengan este espíritu. Si el domingo hay un buen resultado, ayuda. Pero este proyecto sigue adelante. Este equipo se está haciendo todavía. Estamos trabajando en el mercado de invierno con intención de mejorar constantemente este equipo que ya es muy potente", concluyó Laporta.