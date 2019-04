Tebas denuncia "trampas" en el proceso electoral de la RFEF y arremete contra Villar por el VAR: "No distingue la 'v' de la 'b'"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que el proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "está claramente contaminado" y que "se han producido trampas" en el voto por correo, cuyo recuento se hace para la composición de la Asamblea General.

"Han aparecido cajas de voto por correo que han llegado fuera de plazo con unas mil papeletas. En principio no se iban a mezclar con el resto, pero al final se ha decidido que sí. Han llegado sobres cuya procedencia se desconoce y que no se sabe de qué personas son", denunció Tebas.

Tebas ha pedido suspender el proceso electoral

El presidente de LaLiga explicó que este organismo ha presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por estos hechos y avanzó que "cuando se termine el recuento total de los votos por correo" se va a pedir la suspensión del proceso electoral.

"El proceso electoral no ha sido limpio. Al haber existido el voto trampa se puede hablar claramente de pucherazo, no hay transparencia, no hay democracia. Si hubiera transparencia, el voto del cambio habría arrasado", añadió.

Tras participar en la inauguración de la sede social de la comisión de clubes de Tercera y Segunda B (ProLiga) en la localidad madrileña de Getafe, el presidente de LaLiga también recordó que de forma reiterada ha denunciado que Ángel María Villar sea presidente de la Comisión Gestora y candidato a la vez.

"Lo hemos denunciado. No puede ser, está prohibido. Esta mañana se constituyó una mesa electoral para contar el voto por correo, donde estarían dos clubes y una jugadora. Pues los clubes no se han presentado y se ha designado a empleados de la RFEF. Es vergonzoso", comentó tras indicar que el fútbol español "quiere un cambio".

La RFEF procederá al recuento de los votos, emitidos por correo y presenciales, para la composición de la Asamblea General que se reunirá por primera vez el 22 de mayo para elegir al presidente y a la Comisión Delegada. Ángel Villar, que preside el organismo desde 1988, y Jorge Pérez, que fue secretario general desde 2003 hasta el pasado octubre, son los aspirantes al cargo.

"Los árbitros llegarán al Mundial sin conocer el VAR"

Preguntado también por temas como la utilización del sistema de videoarbitraje (VAR), el presidente de LaLiga señaló que "la federación tiene la propuesta encima de la mesa desde el mes de enero, pero no ha hecho ni caso".

"No quieren el futuro del fútbol español, sólo seguir en su cortijo particular. Ya escuchasteis lo que opina Villar del VAR, creo que no sabe ni distinguir la 'v' de la 'b'. Los árbitros españoles llegarán al Mundial de Rusia sin conocerlo porque Villar no lo quiere", dijo.

Sobre la inauguración de la primera sede de ProLiga, Tebas aseguró que "el alma de los deportes son los clubes, grandes y pequeños". "Por eso estamos aquí, porque queremos apoyar al fútbol no profesional y sus asociaciones. Hay que mejorar, y ya estamos mejorando", añadió.

Óscar Garvín, presidente de ProLiga, agradeció a Tebas su apoyo al fútbol no profesional y su ayuda a que esta iniciativa "sea una realidad". "Por fin hemos realizado un sueño con esta sede de ProLiga, así este fútbol seguirá avanzando", agregó.