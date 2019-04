Iniesta: "Cuando se pasa al insulto, la gente se define a sí misma"

El jugador del FC Barcelona Andrés Iniesta ha comentado al final del partido que no ha protestado al árbitro en la tarjeta amarilla que le ha enseñado. "No he protestado, me la ha sacado porque ha querido. Decirle al árbitro que ha sacado el codo no es protestar", ha dicho el albaceteño.

Al respecto de los pitos que le dedica la afición de San Mamés cada vez que visita el campo bilbaíno, ha comentado que: "No me importa que me piten, la gente puede expresarse como quiera. Pero cuando se pasa al insulto la gente se define a sí misma", ha apuntado, En lo deportivo, cree que, a pesar del 1-2 de esta noche, "la eliminatoria entre el Athletic y el Barcelona no está decidida".