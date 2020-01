Cristiano Ronaldo le pide el móvil a un médico para verse una brecha en la cara

Un doblete, y una imagen que quedará para el recuerdo y para la realización de una gran cantidad de memes. Cristiano Ronaldo volvió a ver puerta por partida doble contra el Deportivo con dos grandes tantos, pero uno de ellos quedará grabado en la retina no por la ejecución, sino por los momentos posteriores. Y es que el portugués pidió un móvil a las asistencias para verse una herida.

Una que le produjo Schär al intentar, sin éxito, que The Best no rematase a puerta para poner el 6-1 en el casillero del Real Madrid. En esa jugada, el central suizo impactó con los tacos de su bota en la cabeza de Cristiano, provocándole una brecha cerca de una ceja por la que necesitó de asistencia.

De camino al banquillo, el portugués solicitó al miembro médico su teléfono, para poder ver cómo era la herida que tenía en la cara y que le dejo el rostro cubierto de sangre.

Fue su última acción sobre el césped, pues el Real Madrid jugó con diez al haber agotado los cambios antes de la incidencia con Cristiano.