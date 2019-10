Más información La opinión de Cristiano sobre su hijo

Los rumores sobre un posible embarazo de la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, no han parado de crecer. Y más con las dos últimas fotos que la jaquetana ha publicado en su Instagram.

En ella la modelo y pareja de Ronaldo luce vestida con ropa ancha. Conjunto que según muchos de sus seguidores sirve para tapar el hijo que espera. Y que, en caso de confirmarse sería el segundo hijo de la pareja.

En estas dos publicaciones no cesan comentarios del tipo: "Se tapa la barriga”, “¡Hay barriga!", "Por mucho que ella diga que no, a mi me parece que ahí se está tapando algo", "Yo creo que sí", "Cada vez tengo más dudas" o "Que Georgina vaya últimamente con ropa tan ancha no es normal".

Georgina responde a los rumores

Georgina ha negado estar esperando un hijo. En una entrevista habló de forma irónica y con un toque divertido acerca de que ella debe tener "un embarazo de elefante".