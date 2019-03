Iker Casillas: "Si Piqué va a la Selección es porque quiere"

"Es bueno olvidar el tema y no estar pendiente de él. Si Gerard está en la selección es porque quiere, porque si no, no lo haría. Intentaremos que la gente apoye al equipo y todos a una hagamos las cosas bien para que la gente se ilusione y la selección vuelva a hacer cosas importantes", comentó Casillas, en rueda de prensa.

En la selección, Piqué se encontrará con Sergio Ramos, jugador que también recientemente, tras el partido de España ante Macedonia, realizó unas declaraciones en las que aseguraba que no compartía algunas de las palabras que el central del Barcelona había realizado en los últimos tiempos, como cuando aludió al Real Madrid en la celebración del último triplete del Barcelona.

"Conociendo a Gerard y a Sergio, hablarán, y si a alguien le ha molestado algún comentario lo discutirán entre ellos. A mi se me ha olvidado. Tanto uno como otro van de frente, tienen bastante experiencia juntos y entre ellos si tienen que solucionar algo hablarán", concluyó.