Iceta asegura que el CSD llevará al Tribunal Administrativo del Deporte la actuación de Luis Rubiales

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte en funciones, ha anunciado este jueves que el Consejo Superior de Deporte (CSD) llevará ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la actuación del presidente federativo Luis Rubiales durante la final del Mundial.

Esto ha dicho Iceta al respecto: "La semana que viene el CSD va a comunicar al TAD la presentación de diversas denuncias", señala en declaraciones en el canal '24 horas' recogidas por Europa Press. Además, Iceta ha calificado como "lógica" la decisión de abrir expediente a Rubiales por parte de la FIFA "ante hechos inaceptables y graves".

"Es normal que las instituciones deportivas abran expediente y se pronuncien sobre ello. Esperaba que se produjese cualquier día y ha sido hoy", asegura el ministro de Cultura y Deporte.

La FIFA abre un expediente disciplinario contra Rubiales

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este jueves que abrirá un "procedimiento disciplinario" contra Luis Rubiales por los hechos ocurridos durante la final del Mundial femenino, en referencia al beso a la jugadora española Jenni Hermoso durante la entrega de medallas como campeonas del torneo.

En este sentido, Iceta ha puntualizado que "no se puede forzar a una persona, ni siquiera recibir una felicitación de ese modo" y que "un beso en la boca no es un abrazo". Y añade lo siguiente: "Nosotros lo que queremos es que, de forma inequívoca, la máxima representación del fútbol español le diga a la sociedad española que va a defender los derechos de las mujeres, que va a promover la igualdad y que no va a tolerar comportamientos inaceptables. ¿Cómo lo haga? Eso lo tiene que decidir la propia Asamblea", ha señalado en alusión a la asamblea extraordinaria de la RFEF que tendrá lugar este viernes.

El Amorebieta no irá a la Asamblea

Continúan cayendo los clubes que anuncian que no irán a la Asamblea. Esta vez ha sido el turno del Amorebieta: "La SDA no asistirá mañana a la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, cuyo orden del día no incluye el único punto que justificaría su convocatoria: la dimisión de su presidente, Luis Rubiales. Asimismo, la SDA hace suya la declaración de la Federación Vasca de Fútbol", ha señalado el club vasco.

Este club se une al Getafe, Real Sociedad, Osasuna, Betis y Alavés, que junto a la Liga Femenina, son los clubes españoles que han condenado el hecho sucedido con Rubiales y Jenni Hermoso.