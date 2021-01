Ibrahimovic contra Lukaku, choque de titanes cabeza contra cabeza: "Os jodo a ti y a tu mujer"

Brutal pelea la que protagonizaron Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku poco antes del descanso en el partido de Copa de Italia entre AC Milan e Inter. Ambos chocaron cabeza con cabeza y vieron tarjeta amarilla. Luego hubo un agresivo choque dialéctico que acabó con Lukaku fuera de sí y persiguiendo al sueco hasta vestuarios.

Las frases que se dijeron, según medios italianos fueron fuertes, fueron fuertes. El sueco le habría dicho a Lukaku: "Vete a hacer tus rituales vudús de mierda a otro sitio". Lukaku contestó así: "I fuck you and your wife...". ("Os jodo a ti y a tu mujer"). Y apostilló el belga: "¿Hablamos aún de tu madre?". Tras el descanso, Ibrahimovic fue expulsado en el minuto 58 por doble amarilla. Ambos jugadores se exponen a una fuerte sanción.

En el partido, una genial falta directa transformada en el 97 por el danés Christian Eriksen le dio este martes un triunfo por 2-1 al Inter de Milán en el derbi contra el Milan y le clasificó para las semifinales de la Copa Italia.

Un golazo del sueco Zlatan Ibrahimovic adelantó al Milan a la media hora, pero un penalti anotado por el belga Romelu Lukaku y el golazo de falta directa de Eriksen, que acababa de saltar al terreno de juego, le dio el pase al equipo de Antonio Conte.

Excompañeros en el United

Como decimos, fue un derbi copero de alta tensión en San Siro, marcado por un durísimo altercado entre las estrellas de los dos clubes, Ibrahimovic y Lukaku. Ya casi en el descanso, después de que el sueco pusiera por delante al Milan con un remate cruzado que fulminó al meta esloveno Samir Handanovic tras un toque en el poste, Ibrahimovic y Lukaku se enfrentaron cabeza a cabeza.

Al parecer, un comentario de 'Ibra' provocó la furia de Romelu, su excompañero en el Manchester United, un jugador que difícilmente pierde la calma en el terreno de juego. Fue necesaria la intervención de los compañeros de ambos para devolver la tranquilidad.