El consejo sexual de Antonio Conte a sus jugadores: "Es mejor estar debajo de la pareja"

En una entrevista el entrenador del Inter, Antonio Conte, ha contado a sus jugadores incluso en sus ámbitos más privados, es decir, los que tienen que ver con su vida sexual: "Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Entonces, mejor estar debajo de la pareja", explica.

El italiano es uno de los entrenadores más competitivos del mundo del fútbol. De hecho es rotundo a la hora de explicar lo que supone para el cada partido: "Muerte tuya, vida mía", dice.

Conte hace una particular confesión que en los medios de su país ha levantado debate sobre su chulería: “Cuando empecé a entrenar no tenía claro si iba a llegar a un grande en tres o cuatro años. De no ser así lo habría dejado”, declara.

La intensidad con la que vive cada partido el entrenador que ha devuelto al Inter a la cima del fútbol italiano ha desvelado, que esto podría acabar pronto con su carrera: “Acabaré mi carrera muy pronto”, concluye.