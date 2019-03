Hugo Lloris: "Apoyamos a Benzema y a Valbuena"

"Para ser sincero, estas historias pertenecen a lo extradeportivo. Apoyamos a Karim y a Mathieu y dejamos a la Justicia ocuparse de ello", declaró el portero francés en la víspera del amistoso entre Francia y Alemania.

Ninguno de los dos jugadores han sido convocados por Didier Deschamps para enfrentarse a Alemania e Inglaterra en el marco de la preparación de la Eurocopa que albergará Francia el próximo verano.

Deschamps, evasivo

Benzema no entró en la lista porque arrastra molestias físicas y Valbuena porque el técnico considera que los acontecimientos extradeportivos no le permiten estar centrado en el fútbol. Deschamps tampoco quiso responder a preguntas sobre la situación judicial de ambos jugadores y su repercusión en el seno de los "bleus".

"Estoy tranquilo, sereno y concentrado con los partidos que vienen. Esta eso que ha ocurrido, ustedes lo saben y hablan de ello. yo no diré nada de particular sobre ese asunto", declaró. Tampoco desveló si ha pensado ya en un sustituto para Benzema en caso de que se le impida participar en el campeonato continental porque no siente "urgencia".

"He llamado a 23 jugadores y tendré respuesta para el futuro. No estoy preocupado ni tengo problemas suplementarios, sino reflexiones como siempre he tenido", resumió el técnico francés.