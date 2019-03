Halilovic se irá cedido al Sporting, según su agente

El representante del jugador del FC Barcelona Alen Halilovic, Zoran Stojadinovic, ha confirmado este miércoles que salvo "problema grave" el joven centrocampista croata jugará esta temporada en el Sporting de Gijón en calidad de cedido, al no contar para Luis Enrique Martínez y como opción clara de asentarse en la Liga BBVA.

"El jugador ya está decidido. En principio está todo claro. En fútbol si no se firma no está firmado, pero hay un acuerdo entre partes y al chico le va bien deportivamente jugar este año allí", señaló su representante.

Así, Halilovic debutaría en Liga con la elástica del Sporting de Gijón, donde empezó Luis Enrique Martínez, quien de momento no ve al croata listo para luchar por un puesto en el primer equipo blaugrana, con el que tiene ficha tras un primer año en el filial en la Liga Adelante.

Firmará el viernes y llegará a tiempo contra el Madrid

Según su representante, Halilovic firmará el viernes y será presentado a tiempo de debutar con el Sporting contra el Real Madrid en la primera jornada. "Se firmará salvo que haya un problema grave y yo no veo por donde puede haber el problema. El viernes firmaremos, no ha sido antes porque yo estoy fuera y no puedo viajar hasta el viernes", esgrimió.

A falta de la confirmación oficial del FC Barcelona y del Sporting de Gijón, Halilovic seguirá entrenando con el primer equipo blaugrana este jueves, a no ser que tenga permiso del club blaugrana para saltárselo. El croata fue fichado el verano de 2014 y ya ha debutado con el primer equipo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con victoria en Elche (0-4).