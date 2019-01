Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló claro sobre la venta de Brahim Díaz al Real Madrid. "No quiero jugadores que no quieran estar aquí. Si los chicos no están contentos... si te quedas aquí es porque quieres quedarte aquí".

A pesar de esto el técnico dedicó unas palabras a su exjugador: "Le deseamos todo lo mejor. Por supuesto, ir al Real Madrid no es un paso atrás y espero que pueda obtener los minutos que no obtuvo en el último período por muchas razones".