Guardiola, tras anunciar su marcha a la Premier: "No fue mi intención ofender a ningún entrenador"

El entrenador del Bayern Munich, Pep Guardiola, ha pedido disculpas por poner a algunos de sus compañeros de la Premier League bajo presión al anunciar públicamente su intención de entrenar a un equipo de Inglaterra la próxima temporada y ha aclarado que no fue su "intención ofender a nadie".

"Lo siento. No fue mi intención ofender a nadie. Siempre en mi carrera como entrenador y jugador de fútbol respeto mucho a mis colegas", aclaró a los periodistas. El exentrenador del Barcelona alimentó las especulaciones sobre su destino el mes pasado, cuando se confirmó que no se extendería su contrato en Múnich y reveló que había recibido "varias ofertas" de Inglaterra.

"Por supuesto que estoy centrado en el Bayern Munich, pero esto no cambia el hecho de que voy a estar entrenando a un equipo la próxima temporada", apuntó. Además, Guardiola remarcó que no revelaría el nombre de su nuevo club "hasta que" no tenga su "nuevo contrato". "Tal vez esto suceda durante la temporada, tal vez más tarde, no puedo decirlo ahora", aclaró.