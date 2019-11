Granit Xhaka denuncia las amenazas de aficionados del Arsenal: "Desearon la muerte de mi mujer o que mi hija tuviera cáncer"

Granit Xhaka es el capitán del Arsenal, pero su relación con parte de la afición de los 'Gunners' se ha convertido en un infierno. Todo ocurrió en un partido de Premier ante el Crystal Palace.

En aquel partido, Unai Emery decidió sustituir a Xhaka y el jugador suizo fue abucheado por parte de la grada. Una escena que no gustó al jugador, que reaccionó llevándose la mano a la oreja y yéndose directamente a los vestuarios mientras se quitaba la camiseta.

El propio Emery reconoció que Xhaka se había equivocado y se barajó la posibilidad de imponer una multa o retirar la capitanía al jugador suizo.

Anoche la cuenta del Arsenal en Twitter se hacía eco de una carta del jugador en la que Xhaka expresa su "amor por el club", pero denuncia varios insultos y amenazas hacía él y su familia.

Carta integra de Xhaka

"Después de tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que pasó el domingo, me gustaría daros una explicación antes que una rápida respuesta.

Las escenas que se produjeron durante mi sustitución me han dejado muy tocado. Amo este club y siempre doy el 100% dentro y fuera de la cancha.

Siento que los fans no me entiende, y los repetitivos comentarios abusivos durante los partidos y en las redes sociales durante las últimas semanas me han dolido mucho. Gente me ha dicho cosas como "te partiremos las piernas", "Mataremos a tu mujer" y "le deseamos que tu hija tenga cáncer". Me ha desquiciado y he llegado a un punto de ebullición cuando sentí el rechazo del estadio el domingo.

En esta situación, me he dejado llevar y reaccioné de una manera que falta al respeto al grupo de fans que apoyan a nuestro club, a nuestro equipo y a mi mismo con energía positiva. No ha sido mi intención y lo siento si eso es lo que la gente cree.

Deseo volver a un lugar de mutuo respeto, recordando por qué nos enamoramos de este deporte en el primer momento. Vamos a avanzar juntos positivamente.

Granit"