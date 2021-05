Alineación del Real Madrid hoy contra el Granada en el partido de la Liga Santander

El Granada recibe hoy al Real Madrid en el Estadio de los Cármenes en un partido clave de cara al título de Liga. Y es que al conjunto de Zidane solo le vale ganar para seguir optando al título de Liga.

Zidane no podrá contar esta noche con Carvajal, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, todos lesionados y que no han entrado en la convocatoria del Real Madrid. No se esperan muchos cambios respecto al once que saltó de inicio ante el Sevilla el pasado domingo. Además, Ferland Mendy será baja lo que resta de temporada por una lesión que también le impide ir a la Eurocopa.

Las novedades podrían estar en la entrada de Eden Hazard y Marco Asensio en el ataque del conjunto blanco. El jugador belga y el español acompañaría a Benzema, por lo que Vinicius comenzaría desde el banquillo ante el Granada.

En la portería no hay dudas y Courtois volverá a ser el portero, con Mendy, Militao, Nacho y Valverde por delante. En el centro del campo hay pocas dudas y Zidane volverá a apostar por Casemiro, Kroos y Luka Modric.

Por su parte, el Granada cuenta con dos lesionados: Neyder Lozano y Luis Milla. Antonio Puertas volverá a ser la brújula del conjunto nazarí en el centro del campo.

El once del Granada podría ser el formado por Rui Silva; Víctor Díaz, Germán Sánchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Yan Eteki, Herrera; Antonio Puertas, Carlos Fernández, Darwin Machís; Luis Javier Suárez.

Posibles alineaciones del Granada - Real Madrid de la Liga Santander

Alineación del Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Germán Sánchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Yan Eteki, Herrera; Antonio Puertas, Carlos Fernández, Darwin Machís; Luis Javier Suárez

Alineación del Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Militao, Valverde; Casemiro, Kroos, Luka Modric; Hazard, Asensio y Benzema.