Zidane no podrá contar esta noche con Carvajal, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, todos lesionados y que no han entrado en la convocatoria del Real Madrid. No se esperan muchos cambios respecto al once que saltó de inicio ante el Sevilla el pasado domingo. Además, Ferland Mendy será baja lo que resta de temporada por una lesión que también le impide ir a la Eurocopa.