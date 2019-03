Godín: "Será una final apretada, física, táctica y se decidirá en los detalles"

Diego Godín, defensa del Atlético, habló sobre la final que disputarán dentro de una semana en Milán, en una comparecencia ante 260 medios de comunicación internacionales por el 'Día de Medios' organizado por el Atlético en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. "Será una final apretada, muy física, muy táctica, y en partidos de esta importancia los detalles serán los que van a decidir el partido", aseguró .

El defensor uruguayo ha reconocido que esperan un Real Madrid que plantee el partido con el objetivo de buscar el contragolpe. "Esperamos un Madrid en su línea en 'Champions', esperando un poco defensivamente e intentando sorprender a la contra. Nosotros intentaremos presionar, no dejar jugar al rival y aprovechar los pocos espacios que deje el Madrid", ha declarado Godín. "Nos imaginamos eso porque ha sido la línea del Madrid en esta Champions y es lo que más o menos hemos visto. Han tenido buenos resultados de esa manera, después el partido nos marcará lo que ocurra, nosotros nos preparamos de la mejor manera que es lo que nos corresponde y lo que podemos controlar", ha continuado Godín.

El defensor uruguayo ha reconocido que, pese al trabajo táctico que puedan hacer, en una final hay "muchos imponderables" que no se pueden controlar. "Como defensas tenemos que estar concentrados y dar el máximo. Los dos equipos tenemos individualidades, eso hace que el fútbol no sea lógico. Yo como defensa estaré concentrado para no dejar espacios a los delanteros del Real Madrid", ha añadido el central rojiblanco. En la línea de esos detalles, el central charrúa ha incidido en las jugadas de estrategia. "En partidos cerrados, tácticos, físicamente duros, la estrategia provoca detalles que te pueden hacer ganar o perder un partido. Imagino un partido duro, tanto nosotros defensivamente como para aprovechar en ataque, los dos equipos tenemos un gran potencial", ha analizado.

Godín formó parte del once que disputó la final de Lisboa en 2014, en la que los rojiblancos cayeron por 4-1 después de ir ganando con un tanto suyo en la primera mitad, que empató el madridista Sergio Ramos en el minuto 93 del encuentro, forzando la prórroga en la que ganaron los blancos. "Está claro que siempre el futbolista compite para ganar, lo bonito de las finales siempre es ganarlas, para algo llegas ahí. Nosotros pensamos en el momento en el que estamos ahora y estamos ilusionados. Todos mis compañeros soñamos con jugar otra final, después de esa (Lisboa 2014), sabiendo la dificultad que tiene jugar una final de 'Champions'. Por eso estamos con la ilusión, confianza y humildad de siempre, sabiendo que es una bonita oportunidad para hacer una gran página de la historia del Atlético", ha comentado.

El futbolista uruguayo ha repetido, como todos sus compañeros, que esta final no la afrontan como una revancha. "En todo momento hemos dicho que no, que lo vivimos como una nueva oportunidad. Estamos muy ilusionados de haber llegado a una nueva final, son dos finales en tres años y es una oportunidad que nos da la vida", ha sentenciado Godín, que ha dicho que entre compañeros no han hablado de aquella final. "No hablamos porque eso ya pasó, tenemos un partido por delante diferente, un momento diferente y con todos los momentos pasados y las experiencias positivas y negativas", ha dicho.

Respecto a las diferencias con aquel partido, Godín ha recordado que el Atlético se ha ido "renovando año a año" y ha destacado que respecto a aquella final de Lisboa, que tuvieron que jugar apenas una semana después de haber ganado la Liga en el Camp Nou y con varios jugadores tocados, llegan mejor físicamente. "Lo que veo diferente es que llegamos mejor físicamente, más preparados, y muchos conociendo el escenario de una final de Champions League, que antes no habíamos jugado", ha explicado.

Godín ha asegurado que duerme "tranquilo" pese a la proximidad de la final, aunque sí se imagina momentos que pueden ocurrir en el partido. "Duermo bien, pero sí ante partidos importantes, yo en mi caso imagino situaciones de juego. Estoy pensando, analizando, pensando en el rival, en cómo hacer un buen partido. Es un partido importantísimo, tenemos mucho tiempo y vamos manejando las situaciones", ha concluido Godín en su comparecencia ante la prensa internacional.