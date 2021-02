Gattuso, indignado tras la eliminación ante el Granada: "Se jugó muy poco, hace falta más respeto"

Genaro Gattuso como jugador no se callaba absolutamente nada, y como entrenador no podía ser menos. El técnico italiano del Nápoles no pudo evitar mostrar su descontento con la eliminación ante el Granada pese haber ganado 2-1 en su estadio.

El Granada siguió haciendo historia en el día de ayer al eliminar a uno de los mejores equipos de la competición, el Nápoles, en los dieciseisavos de final de la Europa League.

Pese a la victoria por 2-1 de los napolitanos, los nazarís pudieron pasar a la siguiente ronda por el resultado cosechado en el partido de ida en Los Cármenes. Los granadinos se cuelan en octavos de final y hoy sabrán su rival en el sorteo de los cruces.

"En la primera mitad no jugamos ni 17 minutos"

Sin embargo, el entrenador del Nápoles, Genaro Gattuso quiso mostrar su indignación con las pérdidas de tiempo del Granada en una entrevista con 'Ski Sport': "En la primera mitad no llegamos a jugar ni 17 minutos, en cada jugada el Granada perdía dos o tres. Es absurdo".

Además, Gattuso aseguró que si un equipo italiano llega a "perder" tiempo como lo hizo el Granada, la opinión mediática habría sido diferente: "Si un equipo italiano se portaba como ellos, al día siguiente estaba en todos los periódicos de Europa. Se jugó demasiado poco, fue evidente. Hace falta más respeto”.

Pese a todo, el Granada jugará por primera vez en su historia los octavos de final de la Europa League, competición en la que ha debutado este año por primera vez. El conjunto de Diego Martínez no tiene techo.