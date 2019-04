En Inglaterra pronostican un futuro incómodo para De Gea

De Gea tiene abierta una guerra contra su entrenador. Con el fichaje frustrado del cancerbero por el Real Madrid, su estancia en Inglaterra se intuye muy incómoda. Van Gaal no le va a poner las cosas fáciles al portero. "Aquellos jugadores que se enfrentan a Van Gaal, que no hacen lo que él quiere, que no juengan como él quiere, no duran mucho".

Cotterill va más allá. En su opinión, la afición no le perdona su intención de marcharse: "Algunos fans aman este club más que a nada en el mundo, es todo lo que tienen. No les gusta su trabajo, no tienen familia, no están enamorados... aman al Manchester United. Cuando alguien decepciona al equipo es como si estuvieran decepcionando a su madre, novia o mujer, y De Gea ha decepcionado al United y a sus fans. Si ellos creen que no quiere jugar, le dirán que se vaya", ha aseverado.

No todo son opiniones contra el de Illescas. Ha sido el mejor jugador del United dos años consecutivos, elegido por los fans. "Siempre será bienvenido" y "Sigue siendo jugador del United y sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo", son opiniones de fans de los 'Red Devils'.

Muchos esperan ver al portero de nuevo sobre el terreno de juego, muy pronto. Todavía queda por ver el juicio que dicte Old Trafford sobre el no fichaje más sonado de todos los tiempos.

Para Concluir, Cotterill ha vuelto a ser directo, y nada positivo con el futuro del portero: "He visto la cara de De Gea y le veo muy perdido, no sabe lo que el futuro le va a deparar, van a ser 12 meses muy largos", ha concluido.