Galtier: "No voy a hablar de Mbappé. Diga lo que diga nunca me creéis"

Christophe Galtier, técnico del PSG, ha reconocido que no ha hablado con Kylian Mbappé desde que saltara la información de RMC sobre su deseo de salir del club en enero junio de 2023.

Christophe Galtier aclaró que ve "muy comprometido" a Mbappé y cargó contra los periodistas al asegurar que no le creen y que publican lo que quieren.

"Diga lo que diga nunca me creéis, escribís lo contrario a lo que digo. Os digo que va todo bien, que son solidarios y decís lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores", afirmó el entrenador del PSG.

"Claro que en el vestuario no nos damos todos los días besos, es normal, pero sí que os digo que este ambiente es mucho mejor que el de otros lugares y que es mejor que lo que decís y podéis imaginar", aseguró Galtier.

El entrenador del PSG destacó que Mbappé "tuvo la mejor respuesta" ante el Benfica en la Champions, siendo elegido el mejor del encuentro.

"Yo tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no miento. Respondiendo a lo de Kylian, no hablé con él sobre el rumor, pero lo he visto muy comprometido en su preparación y serio en su actitud", apuntó Galtier.