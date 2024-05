El futuro de Xavi, en el aire: "Tenemos que hablar de alguna manera, estoy tranquilo"

Hace un tiempo que todo lo que rodea al Barcelona pasó a ser excepcional- El ruido y la imprevisibilidad rodean a un club donde lo que un día es blanco pude pasar a ser negro al día siguiente. El último ejemplo es la situación de Xavi Hernández, ratificado hace solo un mes y cuyo futuro en el banquillo depende de la conversación que mantendrán Joan Laporta y el técnico egarense tras el partido ante el Sevilla del próximo domingo. Y todo por unas declaraciones del actual entrenador azulgrana que han desatado una tormenta en Can Barça y han reabierto el futuro del técnico catalán.

Poco importa que el equipo haya reaccionado tras la dura derrota ante el Girona y haya garantizado la segunda plaza y su presencia en la Supercopa de España del próximo mes de enero. Xavi, tras el triunfo (3-0) ante el Rayo Vallecano, explicó que Joan Laporta, "siempre ha ido de cara" y que, cuando hablen para concretar su futuro, "seguro que lo hará".

"Imagino que tenemos que hablar de alguna manera, pero estoy tranquilo. Estuve el otro día con Deco (director deportivo) y Rafa Yuste (vicepresidente) y me transmiten calma y tranquilidad. Para mi no cambia nada porque nadie me ha dicho lo contrario", aseguró Xavi.

Y es que este domingo Laporta no abordó la cuestión de la continuidad de Xavi Hernández, un tema que se tratará a partir del próximo domingo 26 de mayo. Todo apunta a que el egarense puede salir esta misma temporada, tan solo tres semanas después de ser ratificado públicamente por Laporta...

"No hemos competido bien en momentos clave"

Sobre el hecho de consolidar la segunda plaza, Xavi señaló que este "era un objetivo de mínimos", pero que, gracias a haberlo conseguido, el año que viene el equipo "jugará la Supercopa de España".

"Esta temporada hemos mejorado en el juego. El año pasado no lo encontramos muchas veces, pero competimos mejor. No hemos competido bien en momentos clave para conseguir la semifinal de 'Champions' o en el partido de Copa del Rey en San Mamés", reconoció Xavi.

Preguntado sobre qué ha cambiado entre esta Liga y la anterior, en la que el conjunto catalán se alzó con el trofeo, el egarense señaló que la diferencia "es el Real Madrid".

"(El Madrid) ha hecho una puntuación histórica. Es uno de los mejores equipos del mundo, está en la final de la 'Champions'. Aunque sea nuestro rival y no nos guste eso, están ahí", concluyó Xavi.

Antes del partido ante el Rayo Vallecano, Xavi aseguró que estaba tranquilo y "con ganas, ilusión y ambición de seguir trabajando".

"Estoy muy bien. Duermo tranquilo, conciencia tranquila de que estamos dando todo para que esto funcione. Este año no han salido las cosas como esperábamos, pero con ganas, ilusión y ambición de seguir trabajando y de que empiece la temporada que viene. Y a competir", apuntó Xavi en los micrófonos de DAZN.

LaLiga modifica los horarios de la última jornada

Ante la circunstancia de estar todo decidido (campeón, puesto europeos y descenso), LaLiga ha decidio moficiar los horarios de la jornada 38, el próximo fin de semana. De esta forma, la jornada se abrirá el viernes 24 de mayo con el Girona-Granada (21:00 horas) y acabará el domingo 26 con el Sevilla-Barcelona (21:00 horas).

Viernes 24 de mayo

21:00 horas: Girona-Granada

Sábado 25 de mayo

14:00 horas: Osasuna-Villarreal

16:15 horas: Real Sociedad-Atlético de Madrid

18:30 horas: Almería-Cádiz

18:30 horas: Rayo Vallecano-Athletic Club

21:00 horas. Real Madrid-Betis

Domingo 26 de mayo

14:00 horas: Getafe-Mallorca

16:15 horas: Celta-Valencia

16:15 horas: Las Palmas-Alavés

21:00 horas: Sevilla-Barcelona EFE sábado

