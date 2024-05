Xavi Hernández no seguirá en el Barça la próxima temporada, según 'RAC1'

Ni la victoria ante el Almería (0-2 doblete de Fermín López) habría calmado las aguas en Can Barça. Al parecer, las recientes declaraciones de Xavi Hernández el pasado miércoles acerca de la situación económica del club: "Hay que entender que es muy difícil", no habrían gustado nada a Joan Laporta ni parte de los directivos azulgranas, que podrían haber tomado ya la decisión de prescindir de Xavi de cara a la próxima temporada.

Tras una previa rodeada de polémica y rumores, el Barça venció cómodamente a un inofensivo Almería, y Xavi volvió a salir al paso, tal vez demasiado tarde, para hacer referencia a aquellas palabras que pudieron sentar mal en la zona noble del club.

"No me han dicho nada. Hemos viajado con el vicepresidente deportivo y dije lo que pienso que es real. Que vamos a luchar con toda la ambición, y todos lo estamos haciendo muy bien, el club el primero, pero que la situación es difícil. No cambia nuestra realidad", explicó tras la victoria de su equipo ante el colista.

Sus anteriores declaraciones

Lo que presuntamente hizo explotar a Laporta fueron las siguientes declaraciones de Hernández el pasado miércoles, cuando directamente habló sin tapujos sobre la situación económica del club: "Pienso que el culé debe entender que la situación es muy difícil. Sobre todo, a nivel económico. Tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con hace 25 años... Antes un entrenador del Barça decía 'quiero a este, este y este', ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes con situaciones económicas muy ventajosas. Eso no significa que no queramos competir, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Necesitamos estabilidad y tiempo, pero intentaremos competir", detalló el técnico barcelonista, algo que refrendó este jueves: "Lucharemos por todos los títulos pero la situación no es fácil".

¿Tercera vuelta de tortilla en cinco meses?

No obstante, según apunta el 'AS', la directiva azulgrana ya podría estar buscando un sustituto para Xavi de cara a la próxima temporada, y en 'RAC1', concretamente en el programa 'El món', van más allá: Xavi no seguirá en el club para la 2024-2025, también lo sostiene 'Sport'. Recordemos que hace apenas tres semanas se anunció oficialmente que el catalán cumpliría su año de contrato y entrenaría al equipo en la próxima campaña a pesar de anunciar en enero que dejaría la entidad. Ahora, podría estar sobre la marcha, de nuevo, su posible salida de Can Barça, la que sería, de finalmente confirmarse, el tercer cambio de decisión desde principios de año.

Xavi y su Barça completan 2 de 3 años en blanco

Otra nube se ciñe sobre el Barça... Xavi, que cogió las riendas en noviembre de 2021 y que desde entonces solo ha podido ganar dos títulos: la Supercopa de España 2023 y la Liga 2023, podría volver a verse fuera del club de su vida tras sus recientes declaraciones.

En su primer año se quedó en blanco y en esta temporada, ya terminada para los catalanes, tampoco han podido luchar por ningún trofeo (exceptuando la Supercopa, donde perdieron 4-1 la final ante el Real Madrid). Se vienen horas cruciales en la Ciudad Condal...

