De la Fuente contesta a Mamardashvili: "Pienso que mis jugadores son los mejores"

El reencuentro de la selección española de Luis de la Fuente con Georgia trajo de vuelta un momento especial para el entrenador rioja: el 1-7 con el que cambió el paso en Tiflis en la fase de clasificación a la Eurocopa en un momento complicado por el terremoto institucional que se vivía en septiembre de 2023 en la Federación.

"Fue un partido muy importante para nosotros, llegamos en una situación de tensión y se demostró que somos un equipo muy fuerte, comprometido y unido. Fue cuando comenzamos a acuñar el término familia", reveló Luis de la Fuente antes de reencontrarse con Georgia en los octavos de final de la Eurocopa de Alemania.

"Vivimos momentos muy emocionantes y emotivos en aquel desplazamiento. De ahí salimos mucho más fuertes. Fue el debut de Lamine además, un día muy bonito y ahora deseamos seguir disfrutándolo muchísimos años con nosotros", rememoró.

Aquel duelo, el tercero de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024, lo encaró España con la obligación de ganar en Tiflis tras haberse dado meses antes un batacazo en la visita a Escocia (2-0).

Georgia no será fácil

Eso sí, tiene claro que esta Georgia no es aquella: "Son rápidos en transiciones, en contraataques, rapidísimos. Hemos visto que han conseguido ya diferentes goles, no solo en esta Eurocopa, sino también en los partidos de clasificación y destacan por eso especialmente. Máxima atención, vigilancias, marcajes muy cercanos y sobre todo el tema de vigilancias".

"No va a ser un partido fácil, todo lo contrario. Ellos han crecido mucho desde que nos enfrentamos en la fase de clasificación, han aprendido la lección y los jugadores van a estar muy motivados. No va a ser nada fácil y yo desde luego, por respeto siempre a los rivales, creo que es un partido que hay que hacerlo muy bien para poder tener opciones de ganar", aludió a los dos partidos del pasado año frente a Georgia.

"Creo que ha mejorado muchísimo y tiene ya un nivel importante y Sagnol me parece un grandísimo seleccionador"

"Si supuestamente se produce la circunstancia de que nosotros tenemos más el balón que ellos, evidentemente son clave las vigilancias. Hay que estar muy atentos para que no nos sorprendan esas situaciones porque son muy rápidos, lo tienen muy bien trabajado y creo que es una de sus principales virtudes, aunque luego tienen otras. En balón parado también son jugadores muy grandes, de una gran envergadura, que dominan esa faceta también. Yo creo que hay que estar pendiente de todos los detalles del juego, que no se nos escape ninguno", abundó De la Fuente.

"Yo conozco muy bien el fútbol de Georgia porque ya desde el 2015 conozco diferentes generaciones de futbolistas georgianos con las que nos hemos tenido que enfrentar en diferentes selecciones y he visto el crecimiento del fútbol georgiano. Es una clara apuesta por el futbolista nacional y donde se ve que hay ya futbolistas georgianos jugando en diferentes países europeos. Creo que ha mejorado muchísimo y tiene ya un nivel importante y Sagnol me parece un grandísimo seleccionador, está haciendo un trabajo impresionante en la selección de Georgia y tiene además muchísima experiencia también en el mundo del fútbol", alabó.

Fortalecer las fortalezas

"En principio, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestras fortalezas. En lo que somos fuertes, pues hay que seguir trabajando, creciendo y mejorando. En nuestra fase ofensiva, creo que somos muy versátiles, tenemos diferentes registros y creo que hay que seguir de la misma manera. Entre otras cosas porque nuestros futbolistas demandan ese estilo porque tienen esas habilidades", añadió en su discurso.

"Y en el plano defensivo, evidentemente, pues tendremos que tener mucho cuidado también con las fortalezas del rival. No quiere decir que vayamos a condicionar nuestro estilo para adaptarnos, simplemente habrá que estar muy atentos a esas situaciones, conociendo que es un equipo muy peligroso en esa faceta. Es lo que tratamos de inculcar a los jugadores y en lo que creo que estamos convencidos", aseveró.

Planteamientos defensivos

"Es verdad que en el momento que ya empiezan a conocerte un poco los rivales pues empiezan a hacer planteamientos defensivos para minimizar tu potencial ofensivo. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestra capacidad para seguir creciendo y en el talento que tenemos individual para sorprender a los rivales porque creo que todavía, vuelvo a decir una y otra vez, mucho margen de mejora y que no se ha visto todavía la mejor versión de ninguno de nuestros futbolistas", opinó el riojano.

Recordó asimismo que vienen de ganar a Portugal: "Pongo en valor a Georgia porque ha ganado a Portugal y eso demuestra que tiene potencial para sorprender a cualquier rival. A un partido está abierto muchísimo y pueden pasar muchas cosas", advirtió De la Fuente en rueda de prensa desde el propio el Rhein Energie Stadion, no centrando sus elogios solamente en el extremo Khvicha Kvaratskhelia.

"Aquí todos los que estamos hemos visto cosas en el fútbol sorprendentes"

"Aquí todos los que estamos hemos visto cosas en el fútbol sorprendentes. Y no porque seamos nosotros más favoritos que Georgia, sino situaciones que seguramente nadie pensaba que se podían dar y se producen, y todavía creo que no hemos terminado de verlas", insistió el técnico antes del cruce.

De la Fuente también contestó al portero Mamardashvili, quien opinó que 'Kvara' es mejor que toda España: "Tiene que defender a sus compañeros. Kvara es un jugador top. Yo también pienso que mis jugadores son los mejores del mundo".

Asimismo, abogó por "estar al mejor de nuestros niveles": "Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando para tener posibilidades de ganarlo. Y ganarlo sobre todo pensando en que estamos muy ilusionados con esta competición. Pero desde luego desde el marco de respeto", comentó.

Sin pistas sobre la alineación

Pese a todo, De la Fuente no dio pistas sobre su once titular: "Vamos a ver cómo están mañana todos los jugadores. Hoy estaban todos bien y cualquier cambio que se produzca insisto no es caprichoso, es siempre leyendo un plan de partido, un plan de juego conociendo a los rivales y conociendo también las sensaciones que nuestros jugadores nos han producido durante esta semana", argumentó.

"Cualquiera de los 26 jugadores está en perfectas condiciones y a mí me dan total y absoluta garantía, no tengo duda de ninguno de ellos y sé que todos están preparados para jugar mañana y competir al máximo nivel", apuntó el entrenador riojano.

