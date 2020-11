Diego Armando Maradona se ha ido a los 60 años por una parada cardiorrespiratoria. El genial futbolista argentino ha muerto tras una carrera única en el mundo del fútbol.

A sus goles y sus extraordinarias actuaciones sobre una cancha de fútbol, hay que unir su terrible carácter, que llevaron a diego a pronunciar algunas frases que ya son historia.

Las frases más célebres de Diego Maradona en su carrera en el fútbol

- "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" (el 10 de noviembre del 2001, en el homenaje a Maradona en La Bombonera).

- "Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana"

- "Fui, soy y seré drogadicto" (acerca de su adicción a las drogas).

- "Muchas veces me dicen 'vos sos Dios', y yo les digo 'están equivocados'. Dios es Dios y yo simplemente soy un jugador de fútbol".

- "Yo nunca quise ser un ejemplo".

- "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono." (sobre sus humildes orígenes).

- "La mano de Dios. Je, je... Ni los fotógrafos pudieron ver qué pasó. Y Shilton, que saltó con los ojos cerrados, se ofendió y no me invitó a su partido de despedida. Me gustó ese gol, casi tanto como el otro. Sentí que le estaba robando la billetera a los ingleses después de las Malvinas" (sobre su gol con la mano a Inglaterra.

- "Como jugador Pelé fue lo máximo, pero no supo aprovechar eso para enaltecer el fútbol. Sé que pudimos haber hecho muchas cosas juntos, pero somos demasiado distintos. Era una cuestión de piel, chocábamos demasiado. El problema fue que él se asustó con mi aparición y pensó que yo venía a quitarle algo que nunca quise. El número uno, el más grande, que la gente lo diga y que cada uno lo sienta" (sobre su rivalidad con Pelé).