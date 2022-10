Florentino Pérez: "No es que me aburra lo de Mbappé, es que ya ni lo leo"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estuvo presente en la gala del Balón de Oro que encumbró a Karim Benzema como el mejor futbolista del mundo. "Estoy contento porque al fin Karim Benzema tiene su justo merecimiento como mejor jugador del mundo, que es lo que es desde hace algunos años. Se lo ha merecido desde hace tiempo porque ha sido el mejor desde hace tres o cuatro años", ha dicho el mandatario blanco en la cadena Ser.

Florentino cree que el francés es una mezcla de Zidane y Ronaldo: "Es un 9 que es una mezcla de Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane. Es un 9 que hace esos dos trabajos a la vez, es un crack. Mueve la delantera como hacía Zidane y remata a puerta como hacía Ronaldo Nazario".

El Real Madrid no ha sido reconocido como el mejor club del mundo, distinción que se ha llevado el Manchester City, a pesar del doblete de Liga y Champions del Real Madrid: "Si lo consideran, felicitarlos. Tienen un gran presidente, un gran entrenador, muchos jugadores buenos. Es verdad que son un gran club. Conozco a mucha gente allí y creo que también es digno merecedor de ese premio. No hay que ponerle peros".

El Trofeo Yashin a mejor portero se lo llevó Thibaut Courtois, quien, sin embargo, acabó séptimo en las votaciones a pesar de ser el MVP de la final de la Champions de París. ¿Ve difícil Florentino que un portero gane el Balón de Oro? "No, porque se premia más el Trofeo Yashin. Todo el mundo sabe que es el mejor portero del mundo y a lo mejor algún día también es el mejor jugador del mundo".

El presidente blanco también habló sobre el último Clásico que ganó el Real Madrid por 3-1 ante el Barcelona, un partido en el que los blancos fueron muy superiores: "No es fácil, pero queda tanto que no es decisivo. Siempre es mejor ganar y un Clásico es un Clásico, tiene mucho prestigio".

Mbappé y Haaland

Pérez se mostró tajante sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé. ¿Le aburre el asunto? "No es que me aburra, es que ni lo leo. Ya dimos un buen verano así que eso ahora ya no tiene chicha. No se puede saber nada del futuro, pero los jugadores del Real Madrid progresan de una manera espectacular en la delantera. Rodrygo y Vinicius son dos cracks que tienen aún toda la vida para prosperar. Veo a los dos como Balón de Oro".

Sobre si le cierra la puerta al jugador francés del PSG, Florentino afirmó: "El Real Madrid sólo se fija en los jugadores que tiene y estamos encantados con ellos. No nos va mal con la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos. Tenemos un futuro muy prometedor".

El presidente del Madrid asegura desconocer si Erling Haaland, goleador del Manchester City, tiene una cláusula de liberación en 2024: "No tengo ni idea. Ya tenemos los mejores jugadores".