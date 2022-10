Mbappé: "Nunca pedí salir en enero"

Kylian Mbappé niega que esté molesto en el Paris Saint-Germain y descartó la idea de abandonar el club francés en el próximo mes de enero: "Nunca pedí salir en enero. Es completamente falso", dijo el futbolista en zona mixta después del encuentro ante el Olympique Marsella en el Parque de los Príncipes de París.

Mbappé quiso subrayar que no estaba descontento en su actual club: "No estoy molesto con el club. Es no es verdad. Lo que se ha dicho no es cierto". Kylian Mbappé sale así al paso de las especulaciones que en los últimos días apuntaban a la intención del crack galo de dejar la entidad parisina con la que renovó en el pasado mes de mayo.

"Soy un jugador de fútbol. Lo más importante para mí es jugar. Si empiezo a dispersarme demasiado, me cansaré muy rápido. Nos quedamos estupefactos cuando nos enteramos. ¿Si estoy enfadado con el PSG? No, para nada. Esto es completamente incorrecto. Yo estoy muy feliz aquí", ha zanjado el jugador francés.

El PSG gana al Marsella

El atacante francés quiso salir a hacer este desmentido tras el clásico ante el Marsella que el París Saint Germain ganó por 1-0 con el gol del brasileño Neymar.