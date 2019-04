Florentino Pérez: "Llamé a Casillas y le dije que su despedida no había quedado bien"

Florentino ha asumido errores en la salida de Casillas: "¿Cuál ha sido mi error, o nuestro error? Haberlo consentido. Eso no iba a quedar bien", ha declarado el máximo mandatario blanco. Fue el propio ex capitán el que no quiso homenajes, pero Florentino ha sido autocrítico. "Íker dijo, que no quería ningún acto. Se reuniría con los periodistas en la sala de prensa y leería un papel", ha comentado. "Yo le llamé por la tarde y le dije que no había quedado bien, y él estuvo de acuerdo", ha añadido.

Finalmente, Íker se despidió con las copas en el césped del Bernabéu. Florentino también ha dado más detalles de la salida del portero, que pidió irse al Oporto. "Por favor, ayudadme a salir al Oporto. Para mi es una buena opción y una liberación", ha dicho el presidente, sobre las palabras que le transmitió Íker. Ya en Oporto, ve al cancerbero más feliz que en Chamartín: "Sinceramente, le veo más feliz de lo que ha sido en los últimos años en el Madrid".

Además, ve a Casillas más delgado desde su salida. Tendrá partido homenaje en el Bernabéu, donde fue pitado por parte de la afición. "No es normal que un grupo de aficionados, influenciados por los medios, le piten. No es normal", ha opinado sobre los silbidos hacia ya su exportero.