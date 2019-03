España pierde por penaltis la final de la Eurocopa sub 17 ante Portugal

FINAL EUROCOPA SUB 17 | PORTUGAL 1-1 ESPAÑA (5-4)

La selección de España sub 17 cayó por penaltis ante Portugal en la final de la Eurocopa de Azerbaiyán 2016. Los chicos de Santi Denia empataron a uno en los 80 minutos reglamentarios, gracias al tanto de Brahim Díaz que hizo estéril el de Dalot, pero Manu Morlanes no pudo anotar el lanzamiento decisivo desde los once metros.