Filipe: "Mourinho perdía a veces el control del vestuario"

HABLA SOBRE SU RELACIÓN CON EL LUSO EN EL CHELSEA

Filipe Luis, jugador del Atlético, ha concedido una entrevista a 'Four Four Two' en la que ha repasado su paso por el Chelsea, deteniéndose en la figura de Jose Mourinho. El brasileño da la clave del adiós de Mou al equipo 'blue', pero también dice de él que es "un muy buen entrenador": "Me ayudó cuando quise negociar con el Atlético"