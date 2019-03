El Rey Juan Carlos irá a la final de la Europa League entre Liverpool y Sevilla

El Rey Juan Carlos asistirá el próximo miércoles en Basilea a la final de la Liga Europa que disputará el Sevilla FC con el Liverpool, al no poder acudir a esa ciudad suiza Felipe VI por coincidir la jornada del encuentro deportivo con una visita de los Reyes a Castilla-La Mancha.

Fuentes de la Casa del Rey han subrayado que el Monarca tendrá en su corazón al Sevilla ante ese trascendental encuentro deportivo, que no podrá presenciar desde el propio estadio St. Jakob Park de la ciudad suiza de Basilea, y han recordado que don Felipe presidirá cuatro días después, el domingo 22, la final de la Copa del Rey que disputará el club sevillano con el Barcelona en el Vicente Calderón.

Fuentes de la Casa del Rey han informado hoy a Efe de la asistencia de don Juan Carlos a este encuentro deportivo internacional, que tendrá lugar en el estadio St. Jacob Park de Basilea el miércoles 18 a partir de las 20:45 horas. Las mismas fuentes han subrayado que don Felipe tendrá en su corazón al Sevilla ante esa final europea frente al Liverpool -a la que le impedirá asistir la visita que realizará a Castilla-La Mancha acompañado por doña Letizia- y han recordado que, cuatro días más tarde, el domingo 22, presidirá la final de la Copa del Rey que disputará el club sevillano con el Barcelona en el Vicente Calderón.

Críticas del Sevilla

En declaraciones a diversos medios informativos en estos últimos días, el presidente del Sevilla, José Castro, reprochó a Felipe VI que no acuda a la final de Basilea, donde, según sus palabras, el equipo sevillista va a "defender el pabellón español", después de que el Monarca haya asistido a los dos encuentros de semifinales de la Liga de Campeones celebrados en Madrid.

"Soy muy prudente y no suelo salirme de mis casillas, pero ya cuando me tocan al Sevilla... ahí no lo puedo evitar", afirmó Castro en una de esas declaraciones,, antes de contrastar la ausencia del Rey en Basilea con la que consideró segura asistencia de don Felipe a la final de la Liga de Campeones en Milán, el próximo día 28.

Don Felipe asistió a las finales de la Liga Europa que disputó el Sevilla CF en Eindhoven (2006), Glasgow (29007) y Turín (2014) y no pudo acudir a la de Varsovia, el 27 de mayo del año pasado, porque coincidió con su participación en las maniobras militares "White Snake" en Zaragoza, pero telefoneó a Castro nada más concluir el partido para felicitar al club por su triunfo. La agenda de la visita de los Reyes a Castilla-La Mancha programada para el próximo miércoles ocupa toda la jornada y concluye a última hora de la tarde en la localidad toledana de Talavera de la Reina.