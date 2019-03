Un gol de Caicedo sentencia a Las Palmas en Cornellá

El Espanyol demostró de nuevo, en el segundo partido con Constantin Galca como entrenador, su versión más intensa y ofensiva y acabó por desmontar a Las Palmas, que no se dejó intimidar hasta la segunda mitad, en el Power8 Stadium, con un gol de Caicedo en el minuto 68. En los primeros compases, la apuesta ofensiva de Galca, que repitió con Gerard Moreno, Caicedo y Marco Asensio arriba, ya dio resultado. El Espanyol fue el dueño del partido. De todos modos, apenas llegó con claridad al área de Varas.

Pese a su dinamismo e insistencia, la defensa canaria no pasaba apuros en Cornellà. Las Palmas no arrancó impresionada por el despliegue en ataque blanquiazul. Al contrario. Buscaba el contraataque y disfrutó de una ocasión que perdonó Nauzet en el 17. Aythami inició la jugada superando a la zaga con un pase largo, creando incertidumbre en zona de peligro. El canario cogió el rechace y no apuntó bien. El anfitrión mantuvo la calma y aguantó la presión en campo rival.

Hernán Pérez, a la media hora, creó la mejor oportunidad para los pericos: regate del paraguayo y asistencia para Marco Asensio, bien tapado por Vicente Gómez. La segunda línea del Espanyol tampoco pudo aprovechar el remate. Los catalanes protagonizaron las ocasiones del tramo final de la primera mitad, aunque seguían sin perfilarlas. Las Palmas, por su parte, debía recuperar el buen posicionamiento del inicio. Con estas asignaturas pendientes se fueron al descanso y ningún entrenador hizo cambios en la reanudación para superarlas.

Aún así, el Espanyol pareció entender mejor la lección que los de Setién. En pocos minutos, Gerard examinó en dos ocasiones a la zaga canaria. También Caicedo levantó a la grada con un remate forzado tras una falta lanzada por Salva Sevilla. Del visitante no había noticias arriba: Nauzet y Araujo apenas aparecían. El bloque amarillo, de rosa en Cornellà, había perdido el control del choque. Se aferraba a su defensa ante el monólogo local.

El riesgo cada vez era mayor, como también el lucimiento de Varas. El meta sevillano exhibió una mano felina para salvar el remate de Hernán Pérez en el 60. Caicedo, tras el cambio de Gerard Moreno, se convirtió en la referencia. Y lo aprovechó. En el 63 se perfiló demasiado para marcar el primero, pero tomó nota y lo corrigió en la siguiente acción. Gol del ecuatoriano con un buen centro de Javi López desde la derecha. La presión en la salida de balón dio sus frutos. Galca ya tenía su premio. Las Palmas estaba noqueado.

De hecho, se libró por muy poco del segundo en cinco minutos. Caicedo volvió a ser de nuevo el protagonista. El internacional, solo ante el portero después de un pase de Salva Sevilla, muy activo, falló sus bicicletas en el uno contra uno y perdonó el 2-0. Los de Setién apretaron en el desenlace, pero la tensión local era mayor. Los canarios no filtraban pases a Araujo ni a las bandas ante la intensidad blanquiazul en el robo. Y los pericos tampoco se relajaban arriba: Abraham estrelló el balón contra el poste en el 84. No cambió el resultado, pero la sentencia ya estaba clara.