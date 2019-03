Un error arbitral deja fuera al Valencia de la Youth League

El Valencia ha quedado eliminado de los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, ante el vigente campeón, el Chelsea (1-1), en la tanda de lanzamientos de penaltis (5-3), al serle dado por fallado un primer lanzamiento en que claramente entró el balón.

La curiosa circunstancia, que lógicamente llevó a que los integrantes valencianistas protestaran al colegiado, tuvo lugar en el segundo lanzamiento de las penas máxima, el primer ejecutado por el Valencia. Tras haber anotado antes Colkett por el Chelsea, el valencianista Alberto Gil procedió a ejecutar la pena máxima.

El árbitro no dio el gol

Su lanzamiento se alojó junto al palo izquierdo de la meta defendida por Bradley Collins, pero el esférico salió tras tocar uno de los hierros que internamente formaban un triángulo de soporte de la portería. El colegiado, el suizo Adrien Jaccottet, ante la sorpresa de Alberto Gil, dijo que el balón había golpeado en la cepa del poste y que, por tanto, no había entrado.

Tras protesta valencianista, el colegiado consultó con el juez de línea, que estaba cubriendo el lanzamiento junto al otro poste, que tampoco dio validez al gol. Pese a las continuas protestas desde el banquillo del Valencia, la tanda de penaltis continuó.

Ningún otro lanzador falló, por lo que tras anotar Tammy Abraham el quinto del Chelsea (5-3), el árbitro decretó la victoria del equipo inglés. El propio Chelsea, en una de sus cuentas oficiales en red social, ha reconocido inmediatamente la validez del gol del cuadro valencianista, que en el tiempo reglamentario había fallado una pena máxima que le podía haber dado la victoria, pero Ismael Martínez envió su tiro por encima del larguero.

Gary Neville, muy indignado

El entrenador del Valencia, Gary Neville, ha calificado de "escándalo" la eliminación del equipo valencianista en la Liga de Campeones Juvenil ante el Chelsea inglés, después de que el árbitro no concediera validez a un lanzamiento de penalti que rebasó la línea de portería.

En la tanda de penaltis, el valencianista Alberto Gil colocó su disparo junto al palo izquierdo de la meta defendida por Bradley Collins, pero el esférico salió tras tocar uno de los hierros que internamente formaban un triángulo de soporte de la portería y el árbitro no dio validez al gol.

"Scandolous!!! Can't believe what I've just seen.... -Escándalo!!! No puedo creer lo que acabo de ver-", escribió en su cuenta de twitter el entrenador del primer equipo, Gary Neville. En la citada red social, en la que el error del árbitro se ha convertido en uno de los comentarios destacados y en los que se acompaña el vídeo que muestra el error arbitral, el Valencia también ha expuesto su disconformidad con la acción, así como algunos jugadores de la primera plantilla.

Alcácer y Gayá también se pronunciaron

"Final. Nos acaban de eliminar de la @UEFAYouthLeague con una tanda de penaltis en la que no hemos fallado. Os dejamos describirlo a vosotros", ha publicado el club valenciano en su cuenta oficial. "Inexplicable lo que ha pasado en la @UEFAYouthLeague. Mucho animo!!!!!", escribía Paco Alcácer, mientras que José Luis Gayà tuiteba "Vaya injusticia. No puedo entender lo que ha pasado en la UEFA Youth League. Animo equipo".

Los defensas Antonio Barragán y el portugués Ruben Vezo también han mostrado su incredulidad por esta decisión arbitral en la tanda de penaltis.