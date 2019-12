Ernesto Valverde: "Está claro que con el VAR no se iba a acabar la polémica, está unida al fútbol"

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona ha sido preguntado por las quejas del Real Madrid respecto a la utilización del VAR en el último clásico, donde el videoarbitraje no entró a analizar dos posibles penaltis sobre Varane.

"Lo hemos hablado más de una vez. Con el VAR no se va a acabar la polémica, porque está unida al fútbol. Tanta gente hablando de los partidos, tertulias, pre-partidos, post-partidos... El árbitro es el que toma la decisión y el VAR ayuda. Unas veces se quejan unos, otra vez los otros... En 2020 va a seguir igual", indicó Valverde.

"Esto a mi no me interesa porque no arreglamos nada"

En este sentido, Valverde afirmó que "el clásico da mucho de sí", todavía más este año en el que, en su opinión, se ha jugado "durante dos meses" por todo lo que ha rodeado el partido más allá del fútbol.

"Todos tenemos que comer y es normal que se vaya hablando. Esto a mi no me interesa porque no arreglamos nada", agregó Valverde.

Sobre el balance del 2019, en el que su equipo ha conquistado la Liga, Valverde señaló que ha vivido "muy buenos momentos" y "muy malos", pero matizó que "el ganar y el perder son parte de la vida, y el fútbol es como la vida".

"Siempre hacemos una fotografía del año buena, independientemente de que hay cosas que me gustaría mejorar. Tenemos una exigencia muy alta para que nuestro entorno este contento. Tenemos que ser mejores que el contrario siempre, sabemos lo que eso conlleva", apuntó Valverde.