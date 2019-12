Así fueron los brutales enfrentamientos entre los radicales y los Mossos en las afueras del Camp Nou durante el Clásico

El encuentro entre Barcelona y Real Madrid se desarrolló sin incidentes en el interior del Camp Nou. Sin embargo, no se puede decir lo mismo sobre lo ocurrido en los exteriores del estadio durante la segunda parte del partido.

Los radicales independentistas comenzaron a destrozar calles y a quemar contenedores consiguiendo crear una gran columna de humo alrededor del estadio del FC Barcelona.

Cientos de radicales fueron llegando poco a poco a los exteriores del estadio llegando incluso a amenazar con entrar al campo por Travessera de les Corts. Los Mossos se replegaron primero aunque, minutos más tarde, se vieron obligados a intervenir.

Las escaleras de entrada al Camp Nou vivieron una brutal batalla campal en la que volaron piedras, adoquines y las pelotas de goma de los Mossos en respuesta a los ataques.

Los bomberos no daban a basto para contener los fuegos que los radicales propagaron en unas acciones muy criticadas por algunos aficionados. "No me gusta ver todo esto, no me gusta ver los contenedores ardiendo", aseguraba uno de los asistentes al partido, muy crítico con las escenas que se vivieron.