Ernesto Valverde: "Cuando te ganan y te remontan una eliminatoria así, no hay excusas"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, aseguró este martes, después de perder 4-0 ante el Liverpool, y caer eliminado de la Liga de Campeones, que su equipo no puede "poner excusas".

"Estamos todavía en ese momento que queremos explicarnos todo. Han empezado con mucha agresividad, muy arriba, lo que esperábamos. No han hecho el primer gol en esa jugada. El primer tiempo hemos tenido algunas opciones para marcar, también en el segundo. El segundo gol nos ha hecho año", dijo.

"El tercero ha venido seguido. Han estado bien, agresivos. Las posibilidades que teníamos para el gol que buscábamos no las hemos encontrado. Cuando ganan 4-0 no hay que poner excusas. Han sido mejores", agregó.

Valverde recordó que el Liverpool empezó fuerte el encuentro y que el Barcelona estaba desajustado a la hora de presionar al laterl izquierdo del conjunto inglés. Además, aseguró que quería que su equipo jugara más arriba e insistió en las ocasiones que tuvo el Barcelona que no marcó. También fue cuestionado sobre su futuro: "No lo sé. La verdad es que no hemos tenido tiempo en muchas cosas. Aquí estamos. El entrenador tiene que asumir su responsabilidad", comentó.

Sobre el último gol, obra del belga Divock Origi en un despiste de la defensa del Barcelona, dio pocas explicaciones: "Me ha sorprendido. No sé cómo ha sido realmente. Córner directo o indirecto, pero ha sorprendido a todo el mundo", señaló. "Cuando te remontan una eliminatoria así no tenemos excusas. Si hubiéramos acertado en alguna jugada, estaríamos clasificados. No hemos tenido la respuesta", finalizó.