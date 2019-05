Ernesto Valverde: "El año pasado también teníamos tres goles de ventaja..."

l entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones está "abierta" pese al 3-0 que han obtenido frente al Liverpool FC en el Camp Nou, en el partido de ida, y por ello no ve "ninguna razón" por la que confiarse o pensar que ya están en la final, con el recuerdo fresco del 3-0 de Roma del año pasado como aviso.

"Por supuesto que veo al Liverpool con capacidad para hacernos sufrir, a nosotros y cualquiera. El año pasado le hizo tres goles en cuartos al City y ganó 3-0. El año pasado fuimos con una ventaja de tres goles en cuartos y nos eliminaron. No tenemos ninguna razón para confiarnos pese al gran resultado, la eliminatoria está abierta", aseguró en rueda de prensa.

Valverde cree que no hay que tomar "precauciones" pero sí pensar en Roma. "La experiencia tiene que servir de algo, está clarísimo. Hemos visto al rival cómo se maneja aquí, lo que ha hecho, y le vemos jugar en Anfield y el ritmo de juego que imprime a sus partidos. No se nos olvida que nuestra experiencia nos dice que no podemos tener un ápice de confianza de más. La eliminatoria está abierta, no hemos pasado y nos queda mucho por sufrir allí", aseveró.

Pese a ello celebró el 3-0. "No nos vamos a engañar, siempre que ganes y el rival no marque es buen resultado. Hemos tenido que sufrir para mantener nuestra portería a cero y lo hemos sabido hacer. Son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa, podrían haber acertado ellos. Son un gran equipo, lo han demostrado, el partido ha estado por momentos igualados, minutos en los que ellos han estado mejor y otros en los que hemos estado mejor. Nos quedan 90 minutos y sabemos lo que nos espera", advirtió.

Sobre el partido, señaló que "intuía" desde el principio que daría entrada a Semedo para cambiar al 4-4-2. "No por Philippe pero sí tenía claro que Semedo iba a jugar. Con Mané tienen una banda potentísima. Buscaba asentarnos más y nos ha venido bien, estábamos sufriendo. Hemos dominado algo más en el medio y se veía que íbamos a llegar y crear peligro y hemos tenido nuestras opciones, ellos menos pese a la jugada del palo", señaló sobre el cambio, con 1-0, que propició el resultado final.

En cuanto a Leo Messi, y que pugnara por varios balones hasta ganar varias de esas acciones, aseguró que dice mucho de su "compromiso". "El rival que teníamos enfrente hemos visto el nivel altísimo que tiene, con un potencial físico y técnico increíble. Hacía falta eso, que los jugadores disputaran los balones y Leo es el primero en ese sentido. Y sabemos que si Leo va le sigue todo el mundo. Es el líder del equipo y lo ha vuelto a demostrar", celebró.

"Lo de Leo es siempre sorprendente, la falta estaba muy lejos y no sabía si la iba a tirar al lado del portero. No sé cómo lo hace pero siempre acierta. Estábamos en situaciones en las que nos teníamos que sacudir el dominio del Liverpool y con sus conducciones ha hecho que podamos ganar con más holgura, y mete la sensación de miedo al contrario, es permanente", señaló sobre el gol de falta.

Pero para Valverde era esencial adelantarse en el marcador, según cómo iba el duelo. "El abrir el partido era fundamental porque no estaba claro de quién era el partido. Llegábamos al área y se intuía el partido, pero con ellos también. Parecía que quien marcara primero tendría algo ganado. A Luis esperamos que le vaya genial, y darle algo de tregua también, en esto de la 'Champions'", aportó al final sobre el tanto de Luis Suárez, primero en Europa en esta temporada.