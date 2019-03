Emery: "El Barcelona sigue siendo favorito pese a las bajas"

"El Barça también tiene bajas, pero sigue siendo el favorito, aún sin Messi e Iniesta. Hay bajas en todos los equipos cada jornada, pero equipos como Barcelona y Sevilla estamos hechos para suplir esas ausencias", afirmó en rueda de prensa recogida por la web sevillista.

En este sentido, recordó que a cada equipo "le perjudican las suyas" y que en su caso trabajan "sobre esas circunstancias". Sobre los casos de Vitolo y Llorente, apuntó que verán "su evolución" hasta el día del partido, mientras que alabó al polaco Krychowiak, "todo sacrificio y dedicación", pese a que no esté a su mejor nivel. "Su rendimiento está siendo bueno", comentó.

El irundarra afirmó que tienen "muchas ganas" de enfrentarse a "un gran equipo". "Queremos retarnos a las dificultades que entraña este partido y más en nuestro estadio. Los jugadores están concienciados y queriendo dar pasos, trabajando el día a día con ilusión, ganas y compitiendo, y eso a mí me transmite que el equipo quiere y está", comentó.

Arranque duro para ellos

"El Ramón Sánchez Pizjuán es el escenario ideal para manifestar esas ilusiones, motivaciones, y ganas de querer dar alegrías a la afición", añadió al respecto el técnico del conjunto hispalense.

Además, no le dio importancia a lo exigente del calendario de inicio de campaña. "Si a uno le dejasen elegir los momentos, sería difícil acertar. Aceptamos cómo viene el calendario y nos centramos en nuestra fortaleza. Es el día perfecto y el mejor horario posible para enfrentarnos al Barça", aseveró.

Por ello, desde su posición piensa "en positivo" y no en su futuro. "Centrarme en el partido de mañana ocupa todas mis horas antes del partido. No me distraigo en situaciones externas al trabajo o que me resten energía para el partido", aseguró.

"No aplico reproches, sólo soluciones"

"Vivo con lo que tengo que hacer, con mi trabajo, buscando recuperar las sensaciones y con acertar en mi trabajo, no tengo tiempo para ver qué se dice de mí. Me centro en encontrar soluciones a través del trabajo porque es mi cometido y mi energía. El Sevilla FC es un club grande y tiene mucha opinión, y es bueno, pero no podemos estar pendientes", aclaró.

Así, remarcó que tras la derrota hizo con el grupo "un análisis corto" de la derrota en Turín. "No aplico reproches, sólo soluciones. Buscamos mejorar, trabajando en lo individual y colectivo, y el grupo quiere", comentó.

Finalmente, dejó claro que el ambiente es bueno. "Veo al vestuario y la convivencia en el grupo es de buena a muy buena. El grupo está bien, trabajando unido y me manifiesta las ganas y la responsabilidad que tienen. No hay nadie 'ausente', es incorrecto, el grupo está bien. Sólo vemos un grupo fuerte que necesita acierto. Cuando perdemos todos venimos con mala cara", sentenció.