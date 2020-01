Más información British Airways suspende los vuelos a Pekín y Shanghái por el brote de coronavirus

El Wuhan Zall, equipo de fútbol de la ciudad china de Wuhan que entrena el español José González, llega este miércoles a mediodía a Málaga para disputar su pretemporada. La Junta de Andalucía ha aclarado que el equipo chino lleva fuera de Wuhan desde el 2 de enero y, por lo tanto, ha pasado el periodo de incubación de la enfermedad.

Espejo Público ha hablado con el español José González, entrenador del Wuhan FC: "Los jugadores no han estado desde hace 26 en la zona más sensible. El cuerpo técnico estuvimos el día 10 en Wuhan haciéndonos unas pruebas para el visado. Pero a día de hoy no hemos encontrado ninguna sintomatología y nos encontramos perfectamente".

"Nos han solicitado que un médico certificase que no ha habido ningún caso de síntomas y notificase cuánto tiempo llevaban fuera de la zona sensible. Yo llegué hace cinco días y nosotros entramos por París de la zona de Guangzhou y no nos hicieron ningún tipo de pruebas. Las pruebas nos las hicieron en Guangzhou: pasamos dos veces las cámaras térmicas para ver si algún pasajero pudiese tener fiebre", relata el entrenador español.

Los jugadores, afectados: "La OMS no ha establecido ningún protocolo especial y estos jugadores llevan muchos más días fuera de la zona sensible que yo. Están afectados y preocupados porque no pueden entrar en la ciudad y tienen ahí a sus familias".

132 muertos

Wuhan es el epicentro del temido coronavirus, una enfermedad que tiene en jaque a las autoridades chinas y que ha obligado a establecer una estricta cuarentena en esa ciudad, de la que que nadie puede entrer o salir.

De hecho, la Comisión de Salud de China ha informado de que los muertos por el brote del nuevo coronavirus en el país han ascendido este martes a 132, mientras que ya son un total de 5.974 los afectados en 31 provincias chinas.

Este martes se han registrado 26 nuevas muertes a causa del virus, 25 de ellas en la provincia de Hubei, donde se encuentra la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus, y una en la provincia de Henan.

La Junta de Andalucía ya ha informado de que los jugadores de la expedición del Wuhan Zall no presentan sintomatología del coronavirus. La Consejería precisa además que previamente el equipo del técnico español se concentró en la ciudad china de Guangzhou, a unos mil kilómetros de Wuhan, por lo que no estaban en el origen del foco del coronavirus cuando arrancó la crisis sanitaria.

El Wuhan Zall lleva fuera de su ciudad desde el pasado 2 de enero y, por lo tanto, ha pasado el periodo de incubación máximo a vigilar.