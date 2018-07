El Clásico se calienta con dos semanas de antelación

CRUCE DE DECLARACIONES PIQUÉ-RAMOS

Aún faltan doce días para el duelo entre Real Madrid y FC Barcelona, pero algunos de sus protagonistas ya han comenzado a hablar del mismo. El primero fue Gerard Piqué, que dijo que ese partido les ponía "cachondos". Sergio Ramos recogió el guante horas después: "Cachondo no sé, no he llegado nunca al orgasmo pero sí es cierto que casi".