El 'ciberentrenamiento' del Bayern de Múnich durante el confinamiento por el coronavirus

A pesar de que no se pueda salir de casa, y de que la vuelta a los terrenos de juego no sea lo más importante ahora, los futbolistas no pueden permitirse perder la forma física durante esta confinamiento por el coronavirus.

Es por ello que los jugadores del Bayern de Múnich realizaron este 'ciberentrenamiento' a las órdenes de su preparador físico, que les mandaba ejercicios tanto con balón como sin él.

Los 25 futbolistas de la plantilla participaron, con la imagen dividida en 25 pantallas durante este peculiar entrenamiento. El jugador español Javi Martínez fue uno de los participantes.

Cada vez es más frecuente ver a los deportistas buscándose la vida para entrenar en sus casas y mantener la forma física durante el estado de alarma, aunque todos coinciden en que lo único importante ahora es combatir la pandemia del covid.19.