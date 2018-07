El abogado de Semedo afirma que la pistola era de la víctima: "El propio denunciante desenfundó el arma"

Esta es la declaración del denunciante: "Me golpearon con bates de béisbol y un palo de golf, y Rubén Semedo me apuntó a la cabeza con su pistola y me dijo que me iba a matar".

Sin embargo, el abogado del jugador afirma que la pistola era de la propia víctima: "El propio denunciante, en un momento dado, desenfundó el arma y un amigo de Rubén lo redujo. Pero en ese momento Rubén no estaba con ellos".

Jorge Albertini dice que se trata de una trama; Semedo había prestado dinero, no se lo habían devuelto e iba a reclamarlo: "Rubén le emplaza a que le devuelva el dinero".

La presunta víctima habría trazado entonces un plan para evitar esa denuncia: "Ha fabricado una historia kafkiana, fantástica y novelesca para perjudicar a mi cliente".