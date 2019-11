La ejemplar reflexión de Fernando Cáceres sobre los delincuentes que le dispararon en 2009

Fernando Cáceres vio como un intento de robo en 2009 acabada de forma abrupta con su carrera de futbolista y con su vida tal y como la había vivido hasta ese día. Y es que recibió un disparo en la cabeza que le postró en una silla de ruedas y le provocó la pérdida de un ojo.

Ahora el exfutbolista argentino explicó en el concurso '¿Quién quiere ser millonario?' de la televisión argentina lo que sucedió hace diez años y dejó una reflexión tremenda hacia sus agresores.

"No siento nada contra esa persona. Sinceramente deseo que pueda vivir lo mejor posible"

"Nunca dije ¿por qué a mí?. ¿Por qué no? Me puede tocar y me tocó. No siento nada contra esa persona. Sinceramente deseo que pueda vivir lo mejor posible. Los conocí a los chicos y el mayor tenía 16 cuando sucedió eso, pero no hay tiempo para el rencor. Necesito que estén bien ellos en su vida y para lo que busquen. No estoy para juzgar a nadie", afirmo Cáceres.

"Ya borré ese episodio de mi cabeza. Trato de vivir día a día y ser feliz", apuntó el exfutbolista.

Cáceres reveló que hace unos días dio sus primeros pasos al levantarse de la silla de ruedas.

"Los médicos me habían dicho que no iba a caminar, que iba a ser un vegetal"

"Fue en estos días y no lo podía creer. Yo esperaba que ocurriera más adelante, y me dije acá salgo y lo hice solo. Decidí hacerlo, me levanté y lo hice", explicó Cáceres.

"Los médicos me habían dicho que no iba a caminar, que iba a ser un vegetal, que no iba a hablar ni pensar ni nada. Prácticamente ni iba a vivir. Pero salí adelante por la constancia de querer seguir viviendo y querer seguir haciendo las cosas bien. Sino no vivo. Para amargarle la vida a los demás y amargarme yo, no tengo tiempo. Tengo 50 años y no sé cuándo voy va terminar, pero de acá hasta que me muera voy a vivir bien", aseguró el exfutbolista.

Por último, Cacéres dejó un mensaje de esperanza para todas las personas que afrontan una situación complicada.

"No hay tristeza de por medio para nadie. La vida es muy linda para vivir y disfrutarla y hay tiempo para todo. Si la gente está en una situación mala, que se levante y se despierte, que sepa que vivir siempre es bueno. Pido que la gente se despierte y que viva", concluyó Cáceres.