El 'drama' de Vinícius: se tatúa el nombre de su bebé y después se entera de que no es suyo

Vinícius Tobías, exfutbolista del Real Madrid, ha sufrido un reciente varapalo personal tras hacerse un tatuaje de la que creía que iba a ser su hija junto a la influencer Ingrid Lima.

"Maite, te amo", el tatuaje de Vinícius sobre su supuesta hija

Algo que finalmente no ha resultado ser de esta manera. El brasileño, ahora jugador del Shakhtar Donetsk pero que militó en el Real Madrid Castilla durante tres temporadas, anunció en febrero de 2024 que iba a ser padre con su entonces pareja Ingrid Lima, y tras acordar un nombre con ella decidió hacerse un tatuaje: "Maite, te amo".

Esta noticia la compartieron ambos en sus respectivas redes sociales pero a medida que avanzaba el embarazo parece que la relación se enfrió y comenzaron a desaparecer fotos de los dos, lo que daba a entender que se podían haber separado.

"Tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maite no es hija de Vinicius"

Y finalmente, el 8 de octubre, Lima dio a luz a su bebé y a todos les extrañó el hecho de que Vinícius no subiera ninguna publicación ni referencia a su hija. Más tarde llegó la explicación de la madre: "Como ya todo el mundo sabe, Vinícius y yo hace tiempo que no estamos juntos, y durante estas idas y venidas tuve una relación con alguien. Decidimos hacer un examen de ADN y Maite no es hija de Vinicius", explicó en sus redes sociales.

Al parecer, Ingrid Lima mantuvo de forma paralela un romance con otro hombre mientras estaba vinculada sentimentalmente con el futbolista, que al enterarse habría decidido romper la pareja.

Por otra parte, otros medios locales también aseguran que Vinícius también le habría sido infiel a su pareja mientras estaban juntos. A pesar de todo, la influencer se pronunció en redes sociales para comunicar lo sucedido y lanzar un mensaje a aquellos que atacaban al futbolista por no acudir al paritorio: "Dejen de atacar a Vinícius Tobías, fue a petición mía que no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maite hasta que se hiciera el examen. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz".

Debutó con el Real Madrid en Copa del Rey

Desde entonces, ya no hay fotos de ellos dos juntos en ningún perfil. Es más, en el de Vinícius solo hay imágenes y publicaciones relacionadas con su actual equipo, el Shakhtar Donetsk. El jugador de 20 años, por otra parte, puede quedarse con haber debutado en el primer equipo del Real Madrid la temporada pasada en el enfrentamiento ante el Arandina en Copa del Rey.

